M-Sport ne trouve aucune explication à l’incendie d’Esapekka Lappi sur Ford

L’incendie de la Ford Fiesta WRC à Esappeka Lappi après la SS7 du Rallye du Mexique, c’était, sans aucun doute, l’une des images de la troisième date du WRC. Cependant, la World Rally Car de l’équipe M-Sport a été complètement carbonisée en quelques minutes, une circonstance qui rend presque impossible de connaître la véritable raison de l’incendie. Rich Millener, directeur de M-Sport, a confirmé qu’il serait difficile de connaître les véritables causes de l’incendie car les techniciens des entraîneurs de Cumbrie ont à peine pu tirer des conclusions après avoir inspecté la voiture à son arrivée à la base de l’équipe en Grande-Bretagne.

S’adressant au site officiel du championnat, Rich Millener Il a expliqué à propos de cet incendie: “Nous avons regardé à plusieurs reprises les caméras à bord de la voiture et on dirait que le feu aurait pu provenir de l’avant du véhicule. Vous pouvez voir les flammes sous le capot. Une fois que la voiture commence à bouger, les flammes ont probablement parcouru le tunnel de transmission Et toute cette chaleur et cet oxygène ont fourni le lieu idéal pour que le feu finisse par engloutir la voiture. Cependant, tout cela est une supposition de la mienne et des techniciens, ce n’est pas quelque chose que nous savons avec certitude “.

Dans cette ligne, le chef de l’équipe M-Sport a ajouté: “Une fois que le feu était présent à l’arrière, avec la voiture démarrée, nous savons tous qu’il est fatal. Lorsque certains éléments sont brûlés, il est très, très difficile d’éteindre le feu. En fin de compte, les pièces et éléments comme un pneu sont comme un briquet longue durée, alimentant le feu pendant longtemps. Ces matériaux n’arrêtent pas d’aggraver l’incendie. Comme je l’ai dit, nous enquêtons, mais avec toute la voiture pratiquement brûlée, il sera vraiment difficile de trouver quelque chose cela nous est utile pour éteindre le feu. “