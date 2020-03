M-Sport travaille sur son «Rallye 1» de 2022 avec un effectif réduit

La saison WRC 2020 est au point mort pour la crise dérivée de la pandémie de COVID-19. Cette circonstance a minimisé l’activité des marques et des équipes qui participent à la Coupe du monde, comme c’est le cas avec M-Sport. Cependant, le préparateur de Cumbria n’a pas fermé son usine de Cumbria et a changé d’orientation pour cette période exceptionnelle. En fait, une petite équipe M-Sport a concentré ses efforts sur le développement de son «Rally1» hybride, une voiture que le coach de Cumbrie développera pour 2022, année d’entrée en vigueur du nouveau règlement de la classe reine WRC.

Malcolm Wilson, directeur de M-Sport, a analysé l’évolution de la dynamique de travail au siège de l’équipe et l’approche de l’équipe face à la crise COVID-19: “Nous sommes dans une situation horrible, tout simplement horrible. Mon but n’est de virer personne et je peux dire que ce serait le dernier recours pour moi. La priorité absolue pour moi est de garder le travail de chacun Et les gens qui sont rentrés chez eux l’ont fait sans passer de jours de congé. Nous sommes en contact avec chacun d’eux. Nous voulons que ces personnes retournent au travail dès que possible.Nous ne savons pas quand cela va se terminer. “

M-Sport et Hyundai approuvent le concept du futur hybride de l’actualité WRCLeer

Dans ce sens, le patron de M-Sport a ajouté: “M-Sport est une entreprise mondiale et nous travaillons avec du personnel du monde entier. Ce sont des temps sans précédent, mais le travail ne s’arrête pas. Nous avons une équipe de 54 employés à Cockermouth, accomplissant que oui toutes les directives du gouvernement et la distance sociale. Ils ont tous beaucoup d’espace, la base est comme une ville fantôme. Il est impossible de fermer une entreprise comme M-Sport. Bien qu’il y ait des commandes de véhicules R5, le travail principal est maintenant la voiture de 2022. Cette situation nous donne l’occasion de poursuivre le «Rallye 1» de 2022 et nous le faisons. “