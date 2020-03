Ma première entreprise est décédée – mais cela a aidé à faire de ma prochaine entreprise un succès

Lorsque les politiques et les décisions du gouvernement ont tué ma start-up animée de New York, j’ai appris à bâtir une entreprise meilleure (et plus durable).

En 2016, la ville de New York a annoncé que les habitants redoutaient: à partir de 2019, le tunnel du métro L – une connexion majeure entre Manhattan et Brooklyn – fermerait pendant 18 mois de réparations. Ce serait si perturbant que les gens se sont déplacés dans différents quartiers afin de se rapprocher d’une ligne de métro qui fonctionne en 2019.

Puis, quatre mois seulement avant le début de la fermeture, le gouverneur de New York a surpris. Il a annoncé que le train L ne s’arrêterait pas après tout. (Les réparations auraient lieu la nuit et le week-end.) Certaines personnes étaient ravies. D’autres étaient ennuyés. Et moi? J’ai été choqué… parce que j’avais passé la majeure partie de l’année écoulée à créer une entreprise conçue pour servir les personnes touchées par cette fermeture.

Soudain, tout mon travail a été détruit. Ou du moins je le pensais. J’ai fini par apprendre une leçon importante en entrepreneuriat: même lorsque le plan A échoue, il peut vous préparer à un meilleur plan B.

En 2016, j’étais l’un des 200 000 navetteurs dont les trajets vers le travail seraient perturbés par la fermeture du métro. Je voulais rester dans mon quartier bien-aimé et j’ai finalement décidé de créer une solution pour des gens comme moi. Après des mois d’idéation, je l’ai eu. Ma startup, un service et une plateforme de covoiturage, s’appelait The New L. J’ai réuni une petite équipe, en partenariat avec une flotte de chauffeurs, collecté des données auprès de près de 5000 clients intéressés, signé des contrats d’entreprise, suscité l’intérêt de grands bâtiments et d’entreprises qui voulaient subventionner notre service pour leurs employés, et a obtenu beaucoup de couverture médiatique.

Nous étions prêts à partir… jusqu’à ce que, bien sûr, la ville fasse exploser mes plans. J’étais content pour les navetteurs dont la vie ne serait pas perturbée. Mais maintenant quoi?

J’avais attrapé le virus de l’entrepreneuriat et je n’étais pas prêt à abandonner ce rêve. Un collègue de mon travail de jour et j’ai commencé à réfléchir à de nouvelles idées, et nous avons réalisé que nous étions déjà à mi-chemin. Mon entreprise de navettage était morte, mais sa construction m’avait beaucoup appris sur la mobilité urbaine, les systèmes efficaces et les voyages à destination. Et si nous prenions ces leçons et les appliquions à quelque chose que les gens veulent toujours – le tourisme!

C’est ainsi que nous avons développé une société appelée Nowaday, lancée à New York en novembre dernier. Notre première offre est une visite privée de la ville, donnée dans une magnifique voiture vintage des années 1920.

Des visites comme celle-ci sont difficiles à planifier; New York peut vous lancer plein de choses inattendues. S’il y a une fermeture de circulation ou un défilé, Nowaday doit toujours offrir une expérience de 60 minutes sans être coincé dans la circulation. C’était un défi, qui nécessiterait une surveillance 24h / 24 et 7j / 7. Mais ici, l’expérience de The New L nous a bien servi. Nous avions déjà appris à coordonner des milliers de navetteurs, il était donc beaucoup plus facile de le faire pour des visites privées.

En quelques mois, nous avons développé le MVP de Nowaday. Nous avons acheté notre première voiture, l’avons mise sur la route au début de 2019 et avons livré des centaines de trajets en version bêta, recueillant des commentaires instantanés des clients. Ensuite, nous sommes allés à des investisseurs pour nous permettre de construire cette entreprise de la bonne façon. Nous avons collecté 3,5 millions de dollars et acheté un parc de 12 voitures anciennes, en collaboration avec une équipe de Détroit qui aide à l’approvisionnement et à la restauration.

Les manèges ont été un succès rapide, mais nous avons de bien plus gros plans pour Nowaday. Nous sommes plus qu’une entreprise en tournée; Nous sommes une entreprise d’expérience. Nous prévoyons de découvrir et de raconter les histoires les plus fascinantes de chaque ville, de la nourriture au divertissement, pour les habitants et les touristes. La logistique est difficile, mais je me sens préparé. Peu importe les défis, j’ai trouvé une entreprise beaucoup plus durable que le New L n’aurait jamais pu l’être.

