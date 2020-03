Machines à éthique le défi technologique (tendance) de 2020

“Les tendances que nous documentons dans l’édition 2020, nous avons généralement neuf forces macro qui englobent différentes capacités et technologies, mais dans cette nouvelle édition, nous avons identifié douze tendances, à savoir: l’expérience numérique, l’analyse, le cloud, les affaires technologie qui se réfère au rôle des domaines technologiques où non seulement en tant qu’opérateurs, mais aussi des rôles d’innovation, la modernisation du noyau, la réalité numérique, cognitive, la blockchain, l’expérience environnementale, l’intelligence exponentielle, le calcul quantique et au sein des macro-forces de L’IA est en danger car elle requiert de l’éthique et de la confiance dans le développement de ces solutions », a déclaré Rubén Fuentes, partenaire stratégique et opérationnel chez Deloitte Mexico.

Chacune de ces tendances englobe des outils mieux connus et avec lesquels les utilisateurs sont en contact quotidien, tels que l’Internet des objets ou l’utilisation de systèmes de réalité virtuelle. Ce que l’étude de Deloitte, intitulée Tech Trends 2020, met en évidence, c’est que la vision éthique et avec une touche plus standard autour de l’intelligence artificielle devient un sujet plus pertinent cette année.

«On ne sait pas si les informations collectées sont bien protégées, on ne sait pas si ces données sont utilisées à d’autres fins, c’est pourquoi la réglementation et donc la possibilité de perdre la réputation au sein des organisations met en danger le développement de l’intelligence artificielle sans éthique. En fait, dans une étude que nous avons réalisée, il a été constaté que 45% des entreprises à forte croissance ont cette préoccupation, car s’inquiéter de ces facteurs se traduit par une plus grande confiance dans leurs produits “, a déclaré Fuentes.

