Magallanes Value Investors permet la souscription en ligne de votre plan de pension

Magallanes Value Investors permettra l’enregistrement et la location «en ligne» de son plan de retraite «Magallanes Actions Europeans» sur son site Internet.

Le gestionnaire a indiqué que “avec cette nouvelle étape, toutes les opérations avec les fonds d’investissement et le plan de pension de Magallanes peuvent être effectuées en ligne, du processus d’enregistrement 100% numérique, à la souscription et au transfert dans l’espace client, simplifiant ainsi les procédures et les rendant plus rapides et plus intuitives ».

Ceux qui sont clients des fonds auront la possibilité de contracter le plan de pension depuis leur espace client sur le web, tandis que les non-clients de Magallanes Value Investors pourront s’inscrire à partir du bouton “ Devenir client ” sur le web.

Du directeur, ils ont rappelé que leurs clients pouvaient déjà effectuer des opérations sans avoir à se rendre dans les bureaux ou imprimer la documentation.

En 2019, 80% des enregistrements clients de Magallanes Value Investors étaient numériques.

Le nouveau site Web du gestionnaire propose du contenu et des graphiques avec la rentabilité historique des fonds, les valeurs de liquidation, l’augmentation de l’épargne des jeunes et des vidéos avec la participation de Magallanes aux événements, avec une plus grande facilité d’accès depuis n’importe quel appareil.

Le responsable a expliqué que “dans des situations extraordinaires telles que la situation actuelle, l’accès en ligne est devenu un outil encore plus important dans nos relations avec les clients et se poursuit normalement à travers la zone client du Web”.

Magallanes est une société indépendante de gestion de placements spécialisée dans le style de la valeur et contrôlée par ses fondateurs.

