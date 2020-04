Magallanes Value Investors s’assure que la valeur “intrinsèque” de leurs fonds “n’a quasiment” pas changé

Magallanes Value Investors a assuré que la “valeur intrinsèque” de leurs fonds “n’avait guère changé de manière significative”, malgré le fait que le rendement enregistré au premier trimestre de l’année était de -34,6% pour le fonds “ibérique”, -31,8% pour les «Européens» et -32,4% pour les «Microcaps».

Au milieu de la baisse des marchés boursiers, le gestionnaire a augmenté les positions de ses fonds dans les titres qu’il considère comme «injustement pénalisés» et a «partiellement» vendu les positions avec de meilleures performances.

Iván Martín, le directeur des investissements de Magallanes Value Investors, a expliqué que le gestionnaire a commencé à investir dans certaines sociétés qu’ils analysent depuis plusieurs trimestres et dont le prix «a finalement suffisamment baissé».

Dans le portefeuille ibérique, Magallanes estime que 70% des positions ont eu un impact «neutre» ou «positif», 19% «modéré» et 11% «élevé». Pour cette raison, le gestionnaire a revu à la baisse la valeur théorique du fonds, le réduisant de 4,2% et lui donnant une appréciation potentielle de 136%.

Parmi les entreprises les moins impactées par cette crise, Iberpapel, Faes Farma, FCC, Sonae et Miquel y Costas se distinguent. Parmi les entreprises ibériques à impact modéré, le dirigeant mentionne Lingotes Especiales et Metrovacesa.

Meliá Hotels est l’un de ceux qui a le plus souffert de cette situation au sein du portefeuille de Iberian. Repsol et Gestamp seraient les autres sociétés les plus touchées.

Dans le fonds «Magallanes European Equity», le gestionnaire estime que 70% du portefeuille européen est composé d’entreprises à impact «neutre» ou «positif», 20% «modéré» et 10% «élevé». De cette manière, l’impact se traduit par une révision à la baisse de la valeur théorique du fonds de -4%, avec un potentiel de 140% de réévaluation fin mars.

Magallanes Value Investors a également estimé à 75% la part du portefeuille «microcaps» avec un impact «positif» ou «neutre», 18% «modéré» et 7% «élevé». La valeur théorique du fonds a été réduite d’environ 3,3% et son potentiel est de 150%.

