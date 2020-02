Maghelli (EFPA): “Nous consultants en tant que chefs d’orchestre. Le salaire est correct”

8 février 2020, par Alessandro Chiatto

La question de la rémunération des consultants est certainement au cœur du débat sur l’avenir de la profession. Lors de Consulentia20, nous en avons parlé avec Marina Maghelli, conseiller financier membre du conseil d’administration EFPA: «La rémunération des consultants est un enjeu fondamental car chaque professionnel doit être correctement rémunéré, d’autant plus s’il a fallu du temps et de l’argent pour se former. Au-delà du parcours scolaire, il y a toute la partie maintenance, formation continue et donc, à mon avis, cela doit être reconnu par le marché. La figure du consultant a beaucoup changé au cours de ces années: j’ai commencé à exercer la profession en 1995 et, à l’époque, le rôle était vu par le marché d’une manière complètement différente. Aujourd’hui, nous sommes des consultants appelés à un conseil global et global, ce qui nous amène à être des points de référence pour le client qui parle des objectifs de vie avec nous. Nous devons être des chefs d’orchestre qui réunissent plusieurs éléments. ”

