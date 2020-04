Maker Foundation établit cinq objectifs pour consolider son DAO

Faits saillants:

Pour l’organisation, le premier objectif sera «de renforcer davantage l’autonomisation de la communauté».

Chaque étape établie servirait à dissoudre la Fondation en faveur de la décentralisation.

La Maker Foundation a publié ce mercredi 1er avril une déclaration dans laquelle elle faisait le point sur ce qui s’est passé il y a trois semaines avec la plateforme de financement décentralisé MakerDAO (DeFi).

La chute brutale du marché des crypto-monnaies et le prix de l’éther (ETH) ont entraîné des difficultés techniques et un déficit de fonds dans le système de 5,4 millions de dollars en DAI, de sorte que le l’organisation a établi cinq objectifs pour consolider le projet et sa décentralisation.

Dans un article intitulé “L’effondrement du marché du 12 au 13 mars 2020: son impact sur MakerDAO”, la fondation a mentionné les changements survenus dans le système d’enchères, la congestion du réseau et les commissions élevées qui ont été générées. . Une fois les échecs surmontés, la fondation a indiqué que son objectif principal était de fournir les outils nécessaires pour garantir la croissance et la stabilité de l’écosystème Maker.

Pour l’organisation, le premier objectif sera “de donner à la communauté les moyens de rester attachés à l’objectif central de la gouvernance, en particulier avec les processus nécessaires pour maintenir la santé et la sécurité du protocole Maker et de l’écosystème MakerDAO”.

L’intention est de promouvoir un développement auto-durable dans lequel la communauté régit tous les processus, cadres et personnes, y compris l’incorporation de garanties, les propositions d’amélioration du fabricant (MIP) et les contribuables choisis (EPC), quelque chose qui a été établi comme deuxième objectif.

La troisième réalisation serait fournir des conseils sur l’ensemble de la structure de règlement, y compris la dynamique des enchères et des soumissionnaires. Un quatrième point concerne les améliorations apportées aux oracles, les outils pour geler le règlement et un éventuel arrêt et redistribution d’urgence, ce qui ne s’est pas produit avec l’épisode survenu il y a trois semaines.

Le cinquième objectif de la liste est de vérifier que les actions des quatre précédents sont exécutées pour réaliser la «décentralisation totale de MakerDAO et la dissolution de la fondation».

Après ce qui s’est passé les 12 et 13 mars, la plate-forme a incorporé le stablecoin USDC comme support de garantie pour ses opérations, après avoir ajouté ETH et BAT avec le même objectif et la même fonctionnalité. En outre, plusieurs séries d’enchères MKR ont eu lieu pour combler le déficit initial non garanti, qui a atteint 5,4 millions de dollars en DAI.

Au milieu de la tempête en raison de la baisse des prix, les utilisateurs des réseaux sociaux ont indiqué que les ETH collatéraux de MakerDAO étaient réglés pour 0 $, c’est-à-dire qu’ils pouvaient obtenir “gratuitement”. En outre, le système a été confronté à de fortes liquidations de MKR et à la perte du ratio 1: 1 de DAI par rapport au dollar américain.

Au moment de la publication de cet article, le prix du MKR sur le marché de la cryptographie était de 298,98 $ par unité, selon LiveCoinWatch.