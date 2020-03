Maker Foundation exécute le changement de système de gouvernance dans son protocole

Faits saillants:

La plateforme appelle la communauté à s’impliquer dans la gouvernance de Maker

Le contrat peut émettre et détruire des jetons, entre autres fonctions.

La Maker Foundation (MakerDAO) a annoncé qu’elle avait achevé le transfert du contrôle des jetons MKR à la communauté de gouvernance de Maker, avec l’intention de l’impliquer davantage dans la prise de décision concernant le protocole.

“Les détenteurs de MKR contrôlent désormais à 100% le contrat Token MKR”, a déclaré la Maker Foundation dans son annonce. Ce contrat vise à émettre ou à détruire MKR, l’onglet principal de ce protocole DeFi, une mesure prise par les créateurs de Maker pour changer le modèle de gouvernance de la plateforme dès que possible, disent-ils.

L’annonce explique qu’autoriser la participation directe de la communauté est la bonne étape pour réaliser la décentralisation de la gouvernance du réseau Maker. La décision est prise peu de temps après la baisse des prix des crypto-monnaies et la performance négative que les marchés DeFi ont également présentée; ce qui, conjugué à des difficultés techniques, a alourdi la dette totale de la plateforme.

Cette nouvelle étape implique la communauté dans la prise de décision par le biais du comité de gouvernance. Source: makerdao.com

L’histoire des événements qui amène MakerDAO à ce point commence avec l’exécution du Dai Multi-Collateral (MCD), le système qui régit le réseau depuis novembre 2019. Un mois après son lancement, une explication étape par étape a été expliquée dans une publication. pour transférer le contrôle du contrat Token MKR. Le même jour, le contrôle dudit contrat a commencé à être partagé entre la Maker Foundation et les contrats qui régissent le protocole Maker. À ce jour, le pouvoir a été entièrement transféré au comité de gouvernance de Maker.

La publication explique que le 10 janvier, le contrat MkrAuthority a été exécuté sur le réseau Ethereum et que la DSPauseProxy, une commande utilisée pour appeler les parties impliquées dans la gouvernance de Maker, en tant que code racine de MkrAuthority, a également été installée. Puis le 13 janvier, le contrat multi-signatures de la Maker Foundation a nommé MkrAuthority comme autorité pour le contrat Token MKR.

Comme spécifié, MkrAuthority, le nouveau contrat directeur pour le protocole, donnera accès à des jetons de contrats intelligents en charge de divers aspects de la plateforme, comme la vente aux enchères de dettes, détruisant le surplus de jetons restant dans certaines offres; détruire le MKR utilisé dans le paiement des commissions de stabilité (SCD), ainsi que nourrir le contrat de gouvernance.

La responsabilité vient de la communauté

L’un des points que la publication MakerDAO souligne le plus est le fait que la communauté des utilisateurs sera en mesure d’assumer la responsabilité des décisions prises au sein du protocole, qu’ils considèrent comme une avancée de la décentralisation, car les utilisateurs peuvent désormais faire partie de du comité de gouvernance.

«La communauté doit rester engagée et continuer à voter intelligemment et fréquemment. L’apathie des électeurs peut menacer un processus électoral, elle peut nuire aux efforts de décentralisation d’un projet. Sans suffisamment de passion de la communauté et une participation bien intentionnée, le système peut devenir vulnérable et échouer »Fundación Maker

Cela a été soutenu à son tour par le développeur Mariano Conti, qui a fait allusion à la célèbre phrase “Avec une grande puissance vient une grande responsabilité”, en référence à la nouvelle étape qui implique la communauté dans la prise de décision par le biais du comité de gouvernance.

La communauté est également appelée à apprendre comment participer aux processus de vote de Maker’s, dans le cadre de cette initiative qui appelle à une participation collective au comité de gouvernance.

Les jetons MKR peuvent être émis et vendus lorsque le prix d’un actif collatéral (ETH, BAT, USDC) baisse brutalement de prix alors qu’un prêt est ouvert sur la plateforme. Ce fut le cas récent lorsque le prix de l’ETH, l’un des collatéraux disponibles, a chuté de 30%, ce qui a amené les prêts automatisés à commencer à liquider rapidement ses collatéraux. Ainsi, le protocole Maker n’a pas pu répondre aussi rapidement, générant une dette de 5,3 millions USD, dont 4,3 millions USD ont été levés jusqu’à présent à Dai via une enchère ouverte.

MakerDAO et la décentralisation

Dans le cas de ce modèle de gouvernance du réseau Maker, le montant de MKR qu’un électeur possède définira le poids du vote dans les processus de vote. Cet aspect rappelle comment au cours de l’année dernière, un seul électeur «baleine» a décidé de réduire le taux d’intérêt des crédits accordés sur la plateforme DeFi.

De la même manière, il souligne comment l’année dernière la communauté a refusé de modifier certaines règles qui permettaient à un attaquant de voler les fonds des utilisateurs, profitant du fait qu’il n’y a pas de temps d’attente prévu sur la plateforme pour exécuter en toute sécurité les décisions de gouvernance. La décision a été mise aux voix, mais la communauté des votants n’a pas approuvé les changements nécessaires.

Dans un autre cas, on a appris que la société avait tenté d’enregistrer commercialement le mot DeFi, qui avait été rejeté par les autorités. Lorsque les informations ont été publiées, l’organisation a fait valoir que cet enregistrement était destiné à favoriser la libre utilisation du mot, compte tenu du fait que certaines entreprises avaient précédemment tenté d’enregistrer des mots tels que “stablecoin” à des fins commerciales. À l’époque, ils se sont excusés auprès de la communauté.