MakerDAO: Justin Sun se défend du plagiat

Le magnat de la crypto Justin Sun combat les accusations de plagiat contre sa nouvelle plateforme de prêt, Djed. Non seulement en reconnaissant qu’il aurait été “inspiré” par d’autres de caractéristiques similaires. Venant remercier MakerDAO, la blockchain qui est accusée d’avoir copié la structure de Djed. Exprimant ses mots d’admiration dans notre Tweet aujourd’hui:

#DJED est un nouveau projet Defi développé par la communauté TRON. Ils ont beaucoup appris de tous les projets Defi open source et TRON est ouvert à la collaboration avec tous. Je veux remercier @MakerDAO car c’est le meilleur de tous! #USDJ #JED

– Justin Sun (@justinsuntron) 31 mars 2020

Justin Sun réagit aux accusations de plagiat

Justin Sun semble incapable de rester longtemps à l’écart de la controverse. Parvenant à faire la une des journaux grâce à ses décisions d’affaires, pour beaucoup de brillants et pour d’autres discutables. Du paiement de millions pour un dîner avec Warren Buffett, aux accusations de ne pas avoir entièrement payé l’achat de BitTorrent, en passant par un coup d’État dans une Blockchain, Justin Sun semble être toujours occupé, mais il se défend toujours.

A cette occasion, la controverse serait générée par la nouvelle plateforme de prêt basée à Tron, Djed. Qui a été présenté il y a quelques heures à peine, déclenchant immédiatement un débat au sein de la communauté crypto sur ses mérites. Eh bien, plusieurs utilisateurs considèrent qu’il ne s’agirait que du plagiat, par Justin Sun, d’une autre plateforme ayant la même fonction: MakerDAO.

Ainsi, lors de l’analyse du fonctionnement et de la programmation de la plateforme, les utilisateurs ont constaté les nombreuses similitudes entre Djed et Maker. Qui s’étendent même au nom des contrats de prêt qui peuvent être clôturés à Djed. Et qu’ils seraient identiques à ceux des contrats de la première version de MakerDAO. À laquelle Sun a réagi via son compte Twitter, déclarant:

«#DJED est un nouveau projet DeFi développé par la communauté TRON. Ils ont beaucoup appris de tous les projets open source DeFi, et TRON est prêt à collaborer avec chacun d’entre eux. Je voudrais les inviter à suivre @MakerDAO car ils sont les meilleurs de tous #USDJ #JED “.

Ainsi, Justin Sun réagit aux accusations de plagiat, reconnaissant l’inspiration de Djed sur d’autres plateformes telles que MakerDAO. Mais en précisant que le développement de votre produit serait originaire de la communauté TRON. Laissant de côté ceux qui suggèrent que cela aurait été une copie presque complète du code MakerDAO.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le