MakerDAO récompensera jusqu’à 2 500 $ aux développeurs qui intègrent DAI dans leurs jeux

MakerDAO, l’organisation décentralisée derrière le stablecoin dai (DAI), a révélé ce 10 mars avoir lancé une nouvelle initiative pour stimuler l’adoption de la crypto-monnaie ancrée dans les jeux basés sur l’écosystème Ethereum et également dans les jeux traditionnels. Selon l’annonce, la proposition est une campagne visant à promouvoir l’utilité de la cryptoactivité dans les économies de jeux.

Dans sa déclaration, publiée sur son blog officiel, l’équipe MakerDAO déclare que La stabilité et la polyvalence de dai aident à propulser les jeux de la même manière que les plates-formes DeFi (financement décentralisé). Ils ajoutent que les développeurs peuvent concevoir librement sans restrictions et que les joueurs peuvent utiliser dai dans les économies des jeux virtuels.

L’organisation met en évidence quelques expériences réelles qui intègrent dai dans leurs jeux, comme Axie Infinity, Forgotten Artifacts, Crypto Wars, Marble Cards et SkyWeaver, entre autres. D’autre part, MakerDAO flirte également avec les jeux traditionnels, notant que “dai est prêt et espère faciliter un niveau d’activité économique plus profond dans les nouveaux mondes des jeux traditionnels”.

La proposition souligne que la décentralisation de stablecoin permet de créer des mécanismes financiers complexes, ainsi que son système plug-and-play spécial pour les jeux vidéo. Dai est de l’argent programmable qui n’est pas empêché par des intermédiaires. Les développeurs peuvent créer des mécanismes financiers complexes qui ne nécessitent pas d’intermédiaires financiers et de signatures dans l’accumulation de documents “, indique le communiqué.

Le plan du fabricant pour stimuler l’adoption comprend également un programme de récompenses qui incite les développeurs à intégrer la crypto-monnaie directement dans l’économie du jeu en construction.

Les récompenses vont de 1 500 à 5 000 DAI. Pour accéder à l’incitatif, les développeurs doivent soumettre une demande à l’organisation. Le jackpot est atteint en réalisant une véritable intégration entre le monde du jeu et l’espace DeFi en plein essor. Les autres incitations sont évaluées selon différents critères, tels que la créativité, l’intégration des joueurs et l’environnement, en plus de l’utilisation la plus créative de dai dans le jeu, ou la meilleure intégration du taux stable. “Il n’est pas nécessaire que ce soit complexe, mais l’intégration intelligente remportera le prix”, explique l’organisation.

Annonce du programme de primes de la Dai Gaming Initiative!

Avec des primes allant jusqu’à 5000 Dai pour les meilleures intégrations dans les jeux, les développeurs peuvent gagner des récompenses pour l’utilisation de Dai dans leurs économies de jeu. 🎮 pic.twitter.com/4uNOlJTGLh

– Maker (@MakerDAO) 10 mars 2020

Il semble qu’avec sa nouvelle initiative MakerDAO ouvre la voie pour catapulter davantage leur succès, en particulier après le monde des applications décentralisées o Les dApps ont réalisé une excellente année en 2019, tirée notamment par les jeux, comme en témoigne un rapport publié en décembre dernier.

Le document met en évidence CryptoKitties, Kyber Network et Endless Games dans le top 10 avec les visites moyennes les plus élevées sur leur page, ce qui les a amenés à conclure que les jeux basés sur la blockchain auront un point remarquable pour leur développement futur en 2020. Une conclusion qui ne passe pas inaperçue de l’équipe MakerDAO.

Il ne passe pas non plus inaperçu qu’entre juin 2018 et le même mois de 2019, le nombre de développeurs à temps plein dans les zones DeFi a augmenté, comme le confirme un rapport préparé par Electric Capital. L’étude indique que les développeurs ont le plus augmenté dans les écosystèmes liés à la finance décentralisée, aux infrastructures et aux contrats intelligents, où une augmentation de 13% a été enregistrée, étant des espaces où ils travaillent à plein temps.