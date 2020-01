Malgré la flambée des salaires dans les applications de vente au détail

Les postes vacants ont également diminué de 6,3% au cours de la même période.



Alors que les salaires montent en flèche dans le commerce de détail, les demandes d’emploi dans le secteur chutent.

Selon le dernier rapport trimestriel sur le marché du travail de CV-Library, les salaires dans le secteur de la vente au détail ont grimpé en flèche au cours des derniers mois de 2019 et ont augmenté de 7,2% en glissement annuel.

Malgré cela, les demandes d’emploi dans le commerce de détail ont chuté de 18,5% au cours de la même période.

Le rapport s’est concentré sur les données du marché du travail tout au long du quatrième trimestre 2019, en les comparant aux résultats de l’année précédente.

Il a révélé que l’industrie du commerce de détail a connu la deuxième baisse en importance des demandes d’emploi en glissement annuel, les industries suivantes enregistrant les plus fortes baisses:

Restauration (en baisse de 61,3%)

Commerce (en baisse de 18,5%)

Aide sociale (en baisse de 13,9%)

Service client (-10%)

Ventes (en baisse de 4,7%)

“Avec la baisse du nombre de visiteurs et le secteur du commerce de détail qui connaît une baisse des ventes pour la première fois en 25 ans, ces statistiques ne sont pas trop surprenantes; mais cela annonce toujours de mauvaises nouvelles pour les employeurs de l’industrie », a déclaré le directeur général et fondateur de CV-Library, Lee Biggins.

“Noël est généralement une période occupée pour le secteur de la vente au détail, mais avec si peu de candidats à des postes, de nombreuses entreprises ont connu des difficultés pendant la période des fêtes.”

Les offres d’emploi ont également diminué de 6,3% au quatrième trimestre, malgré un afflux de travailleurs saisonniers et temporaires.

«Alors que les entreprises peinent à attirer de nouveaux talents, de plus en plus d’employeurs tentent d’attirer des candidats en leur offrant un salaire plus élevé. Bien que le salaire soit un facteur de motivation important pour les candidats, il ne s’agit pas de tout et de tout », a déclaré Biggins.