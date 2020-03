Mango promeut Toni Ruiz au poste de PDG

Toni Ruiz a rejoint Mango en 2015 en tant que responsable financier et fait partie de l’équipe de direction depuis près de cinq ans.

// Mango promeut GM Toni Ruiz au nouveau poste de PDG

// Il est directeur général depuis octobre 2018

// Ruiz est reconnu pour avoir dirigé le détaillant de mode espagnol à travers une période de transformation

Le détaillant de mode Mango a promu le directeur général Toni Ruiz au nouveau poste de directeur général.

Ruiz, qui a été crédité pour sa direction de l’entreprise espagnole à travers une période de transformation, entrera dans un rôle qui a été éliminé il y a cinq ans après le départ d’Enric Casi.

Ruiz est directeur général depuis octobre 2018, mais a rejoint Mango en 2015 en tant que directeur financier et fait partie de l’équipe de direction depuis près de cinq ans.

Pendant ce temps, le fondateur de Mango, Isak Andic, continuera à présider le conseil d’administration.

Les autres membres du conseil d’administration sont Jonathan Andic, directeur de la mode masculine, de l’image et des communications, le directeur de l’expansion Daniel Lopez, la directrice en ligne et des clients Elena Carasso, la directrice des femmes et des enfants Luis Casacuberta, le directeur financier Josep Barbera, le directeur des ressources humaines mondiales David Gutierrez, le directeur technologique Jordi Alex Moreno, directeur de la chaîne d’approvisionnement mondiale Antonio Pascual, et directeur mondial de la vente au détail Cesar de Vicente.

Mango a enregistré un chiffre d’affaires de 2,23 milliards d’euros au cours de l’exercice 2018 et une augmentation de 1,8% par rapport à l’année précédente.

Elle marque cependant une troisième année consécutive de perte avec 35 millions d’euros.

Ruiz a récemment laissé entendre que l’année 2019 a vu des «résultats positifs», bien que tous les détails ne seront pas publiés avant le 11 février.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette