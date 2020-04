Manhart Toyota GR Supra 450: les Japonais changent de statut en supercar

La cinquième génération de la Toyota Supra est un modèle qui se prête à faire l’objet de préparateurs. Pour certains, manquant de sportivité et d’une touche un peu plus agressive, les spécialistes allemands de Manhart ont mis leur empreinte particulière, notamment dans la partie mécanique, portant la puissance maximale à 450 ch.

Pour beaucoup, la préparation de Manhart aurait dû être le haut de gamme de la nouvelle Toyota GR Supra. C’est un secret de polichinelle que beaucoup de fans du modèle japonais manquent beaucoup plus de puissance et d’agressivité que les modèles générationnels précédents, manquant de ces qualités dans le nouveau modèle.

Manhart résout cette situation avec sa vision particulière de ce que devrait être la voiture de sport japonaise. Les Allemands sont des spécialistes de BMW et, donc, également de Toyota, la partie extérieure est très discrète, limitant les changements une bordure rouge prolongée par le pare-chocs avant, les jupes latérales et la partie inférieure du pare-chocs arrière.

Le Manhart Toyota GR Supra 450 présente des accents rouges et de grandes roues en alliage de 20 pouces

De plus, il a quelques nouvelles jantes en alliage de 20 pouces à cinq branches doubles, peints en argent qui contraste avec le noir brillant du corps, bien qu’ils soient également proposés en noir mat ou brillant. Des détails subtils qui ne sont pas tellement sous le capot. Le spécialiste du tuning met Toyota GR Supra 450 sur un nouvel échelon, ajoutant une nouvelle unité de commande au moteur en ligne double turbo de 3,0 litres.

Cet ECU augmente la puissance maximale et le couple maximal des 340 ch et 500 Nm d’origine à 450 ch et 650 Nm de couple, maintenant la transmission de puissance à l’essieu arrière. Il dépasse même la version 2021 pour les États-Unis avec 387 HP, et qui peut également être amélioré avec un système d’échappement modifié qui retirer le filtre à particules d’essence (GPF) ou désactiver le bruit artificiel du moteur qui est émis par les haut-parleurs de l’équipement de sonorisation.

Manhart propose également un suspension, ressorts et amortisseurs neufs avec une tare beaucoup plus sportive qui augmente les sensations du GR Supra. Quelques améliorations qui peuvent être mises en œuvre individuellement, mais qui ne sont pas bon marché du tout: la facture s’élève à 5 000 euros.

L’intérieur de la Manhart Toyota GR Supra 450 conserve la sportivité du modèle japonais