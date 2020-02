Mannocchi (Société Générale): “Les certificats, une alternative aux obligations”

10 février 2020, par Alessandro Chiatto

Les certificats sont de plus en plus présents dans les portefeuilles des clients des conseillers financiers: «Ils sont un moyen de ne pas avoir à s’exposer à un risque de crédit élevé comme avec les obligations à haut rendement, mais de renoncer à une partie de la protection du capital, n’ayant que protection conditionnelle jusqu’à un certain niveau de barrière, mais avec des récompenses pour les investisseurs “, explique-t-il Costanza Mannocchi, responsable des produits négociés en bourse par Société Générale, interviewé lors de Consulentia20, l’événement organisé par Anasf. «Nous constatons une tendance très positive sur les marchés primaire et secondaire. Il y a certainement un grand intérêt et les produits qui ont connu une évolution plus importante sont ceux qui nécessitent le paiement de primes, fixes ou conditionnelles, précisément parce qu’elles peuvent être utilisées comme alternative aux obligations. “

