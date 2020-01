Manque de sensibilisation derrière la faible demande d’hypothèques conformes à la charia

Des prêts hypothécaires islamiques spécialisés dans la charia sont disponibles auprès de certains prêteurs, et bien que le taux d’utilisation soit actuellement faible, cela pourrait s’améliorer si les courtiers changent de cap.

Alors que les courtiers s’efforcent d’offrir des prêts hypothécaires conformes à la charia, Lilla Dilliway, conseillère hypothécaire et de protection chez BlueWing Financials, suggère que la faible demande est due au fait que les emprunteurs concernés ne savent pas qu’une hypothèque conforme à la charia est une possibilité, en particulier au Royaume-Uni.

Un sondage réalisé par Mortgage Solutions pour établir combien de courtiers en affaires conformes à la charia placent chaque année a révélé que seulement 5,5% des répondants ont accordé entre un et dix prêts hypothécaires et 5,5% ont placé entre dix et vingt prêts hypothécaires conformes à la charia au cours de l’année écoulée.

Même s’il semble y avoir un manque de demande du marché, tous les courtiers qui ont participé au sondage ont dit qu’ils voulaient et ont tenté d’offrir des prêts hypothécaires à la charia, mais ont constaté que de nombreux clients choisissent toujours les produits traditionnels.

En comparaison, une partie du loyer d’une hypothèque de la charia, le remboursement partiel du capital signifie que les emprunteurs peuvent avoir du mal à respecter les critères d’abordabilité et / ou avoir des problèmes d’admissibilité en fonction de leurs antécédents de crédit. Les prêts hypothécaires conformes à la charia sont souvent aussi plus chers en raison des coûts administratifs plus élevés du prêteur, qui pour de nombreux emprunteurs seront un facteur décisif.

Steve Jackson, propriétaire de Jackson Potter Mortgage Brokers, a déclaré: «D’après mon expérience, beaucoup de gens ont emprunté la voie d’une demande d’hypothèque de la charia et, pour une raison quelconque, n’ont pas pu y arriver, et cela a été refusé . “

Il a ajouté: “Quand ils sont rejetés, ils retournent sur le marché grand public et reviennent peut-être dans quelques années pour voir s’ils seraient acceptés par un prêteur conforme à la charia.”

Une option d’achat-location

Malgré le manque de demande d’hypothèques résidentielles conformes à la charia, les courtiers en hypothèques de Jackson Potter ont constaté que c’était une option pour certains de leurs clients en location-vente. “Beaucoup d’entre eux sont des investisseurs et cherchent à investir de cette manière conforme, d’où pourquoi c’est notre créneau”, a déclaré Jackson.

Dilliway suggère que si les prêts hypothécaires conformes à la charia étaient annoncés et promus de la même manière que les prêts hypothécaires traditionnels, une augmentation de la souscription pourrait être observée.

Akhil Mair, directeur général de notre courtier hypothécaire, convient: «La demande – et plus important encore le produit réel – n’est pas largement commercialisée ni quelque chose qui vient même dans la conversation.»

Actuellement, six banques islamiques autonomes opèrent au Royaume-Uni et 20 autres banques proposent des produits conformes à la charia. Al Rayan Bank propose l’offre la plus large pour les emprunteurs, mais la banque challenger Gatehouse a lancé son prêt hypothécaire conforme à la charia, connu sous le nom de plan d’achat de maisons, l’an dernier, le rendant accessible aux résidents britanniques, aux résidents internationaux et aux expatriés.

La finance islamique étant l’un des domaines où les services financiers connaissent la croissance la plus rapide, il est peut-être temps pour les prêteurs d’écouter les courtiers et d’envisager la commercialisation auprès du grand public.