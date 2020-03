Mapfre, Axa et Allianz dominent l’assurance dans les magasins en Espagne

Le rapport d’opinion publique Simple Lógica (IOP) a précisé que Mapfre est l’assureur avec la plus grande part de marché parmi les entreprises en Espagne, avec 16,3%, suivi d’Axa (9,9%), d’Allianz (8, 5%), Generali (5,4%) et Zurich (4,3%).

Par rapport au rapport de l’année précédente, Mapfre et Generali ont augmenté leur part de 0,9 point chacune, tandis que celles d’Axa (-0,7 point), Allianz (-0,8 point) et Zurich (- 0,2 point).

Au-delà du «top 5», SegurCaixa a une part de 4,1% (+2,5 points), Catalana Occidente a maintenu une part de 3,5%, Seguros Bilbao s’améliore à 3,1%, Reale a a diminué à 2,3% et Caser a augmenté sa part d’un point, à 2,2%.

Pour sa part, le rapport montre que la satisfaction et la fidélité à l’assurance des entreprises ont atteint des scores de 7,8 et 7,4 sur 10, ce qui est le record le plus bas des quatre dernières années. Cependant, la probabilité de recommander une assurance reste parmi les records les plus élevés, avec 8,3.

Il y a quelques jours, Simple Logic a rapporté que la moyenne des ampoules, ampoules ou points lumineux dans les foyers espagnols est de 14,7, 1,5 de moins que la moyenne enregistrée en 2019 (16,2) et 3,3 moins qu’en 2009 (18,0).

De son côté, le nombre moyen d’ampoules, d’ampoules ou de lampes à technologie efficace (LED / basse consommation) dans les foyers des citoyens est de 13,4.

Cela signifie que 90,8% des ampoules existantes sont déjà efficaces, un pourcentage qui augmente légèrement par rapport à l’année dernière (90,1%) et considérablement par rapport à 2009 (44,4%).

En examinant la proportion que représentent les ampoules ou les lampes efficaces par rapport au total et desservant les différents segments de la population, on peut voir que cette proportion est plus élevée chez les classes moyennes (92,7%) ou les moyennes et hautes ( 91,5%), qui ont des revenus de 1251 à 2000 euros par mois (91,8%) ou plus de 2000 euros (93,3%), parmi ceux qui vivent dans les petites villes (93,3%) et surtout dans les deux grandes villes de l’État, Madrid et Barcelone (94,7%).

Le pourcentage le plus faible est enregistré parmi ceux qui appartiennent à la classe moyenne inférieure ou inférieure (88,0%), avec des revenus inférieurs à 750 euros par mois (82,0%) et dans les zones rurales (89,8%).

