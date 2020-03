Mapfre baisse ses objectifs jusqu’en 2021

Mapfre a décidé de revoir à la baisse ses objectifs stratégiques publics pour la période 2019-2021, du fait de l’environnement économique, politique et social, des changements de modèle économique et de la volatilité des économies mondiales.

Cela a été annoncé par l’assureur après la tenue de son assemblée générale ordinaire, conformément à ce qui avait été annoncé à la mi-février dernier, lorsqu’il a ouvert la porte pour faire une nouvelle projection.

De cette façon, Mapfre prévoit désormais d’obtenir un retour sur capital (ROE) compris entre 8% et 9% en moyenne sur la période triennale, ainsi qu’un niveau de revenus fin 2021 compris entre 28 000 et 30 000 millions euros.

Le plan de l’entreprise prévoyait jusqu’à présent d’atteindre un chiffre d’affaires de 30 milliards d’euros d’ici 2021 et de terminer la période avec un ROE de 10%.

De même, Mapfre s’engage à ce qu’au moins 73% des entreprises mesurées obtiennent un NPS (fidélisation client) supérieur aux moyennes des concurrents, en plus d’obtenir un ratio combiné de l’activité moyenne non vie au cours de la période triennale comprise entre 96 % et 97%.

Du côté des effectifs, l’entreprise prévoit d’atteindre un indice de culture et de talent d’au moins 75%, au moins 45% de femmes occupant des postes rentables et d’atteindre 3% des emplois occupés par des personnes handicapées.

Ce vendredi, le président de Mapfre, Antonio Huertas, a reconnu la panique déclenchée dans le monde entier par l’expansion du Coronavirus Covid-19 et a mis en garde contre la paralysie déjà observée dans l’activité économique.

Cela a été démontré par Huertas dans le discours initial prononcé à l’occasion de la tenue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, au cours de laquelle chacun des accords proposés par le conseil d’administration a été approuvé.

“La panique a été déclenchée dans le monde entier en raison de l’apparition du coronavirus, qui a provoqué un bouleversement social et économique d’une ampleur qui a surpris tout le monde”, a déclaré le président de l’assureur.

