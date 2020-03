Marchés: choc sans précédent, la Consob renouvelle l’arrêt des ventes à découvert

Après la nouvelle vague de ventes qui a balayé la session Piazza Affari d’hier, Consob renouvelé le interdiction quotidienne de vendre à découvert 20 actions cotée sur le marché réglementé conformément à l’art. 23 du Règlement Européen n. 236/2012. La mesure, communiquée hier, sera opérationnelle aujourd’hui

“Au cours de la même session, la Consob – poursuit la note – a décidé d’ouvrir la procédure visant à adopter de nouvelles mesures restrictives conformément à l’art. 20 du règlement précité “.

Cette initiative s’accompagne de la décision prise par l’AEMF de réduire le seuil de notification aux superviseurs des positions nettes courtes de 0,2 à 0,1% conformément à l’art. 28 du même règlement. Les mesures prises “visent à restaurer un environnement opérationnel garantissant une plus grande transparence et stabilité des négociations boursières”.

Les titres pour lesquels la vente à découvert est interdite sont: Azimut Holding, Telecom Italia, Unicredit, Exor, Fca, Banca Generali, Leonardo, Ubi Banca, Mediobanca, Fiera Milano, Sanlorenzo, Banca Mediolanum, Dovalue, Cerved, Ovs, Maire Tecnimont , Marr, Autogrill, Banca Mps, Astm.

Hier, une séance noire pour toutes les listes de prix mondiales. Wall Street a subi les pertes quotidiennes les plus importantes depuis 1987.

Une autre fermeture rouge foncé pour la bourse de Milan. À Piazza Affari, le Ftse Mib a perdu 6,10% à 14 980,34 points. Le commerce Ftse All Share s’est également terminé avec une forte baisse, avec 6,06% à 16 360,04 points. Milan a brûlé environ 18,3 milliards d’euros, annulant effectivement le rebond de vendredi dernier.

“La vitesse et l’ampleur de la vente sont ce qui crée la panique, pas les niveaux absolus. En fait, récemment, nous avons vu une augmentation du VIX, une baisse des prix du pétrole et une augmentation des écarts de crédit, pas tous en même temps, ainsi que les taux d’intérêt les plus bas jamais enregistrés “, a-t-il commenté. Altaf Kassam, Responsable de la stratégie d’investissement et de la recherche pour la zone EMEA Conseillers mondiaux de State Street. “Le ralentissement de l’économie mondiale a actuellement un impact sur les marchés et nous prévoyons qu’à l’avenir ceux-ci continueront d’être très volatils et de suivre les flux d’actualités.

Plus le coronavirus se propage, plus grande est la vague de ventes sur les marchés financiers. Mais maintenant, nous devons nous demander quelle est la réponse la plus agressive et la plus coordonnée que les décideurs politiques puissent mettre en place pour soutenir davantage les marchés, compte tenu de la réponse insatisfaisante des actions politiques entreprises jusqu’à présent. La situation actuelle est également aggravée par le fait, jusqu’à présent, que la propagation du virus a déclenché des chocs simultanés sans précédent sur la demande, l’offre et les conditions financières.

Plus le virus se propage, plus le nombre d ‘«arrêts brusques» économiques dans le monde est élevéles politiques adoptées rendent donc plus difficile de parer le coup et, par conséquent, le marché aura besoin de plus de temps pour se redresser “.

À propos des temps de récupération, l’expert a ajouté:

“Initialement, nous espérions que la reprise avait une trajectoire” V “, puis” U “et, éventuellement, également” L “. Les conditions pourraient rester inchangées ou même empirer plus longtemps que prévu initialement. Un arrêt simultané des approvisionnements et la réduction de la croissance se traduiront nécessairement par une baisse des bénéfices et de plus grandes difficultés sur le front de la dette.

L’implication de ces évolutions est que, malgré la baisse des rendements obligataires, les conditions financières devenant de plus en plus contraignantes pour les entreprises, les risques de défaut sur les marchés de la dette et la vague de rachats augmenteront. , qui a par le passé servi à faire monter les marchés boursiers, s’arrêtera brusquement “