Marchés: comment naviguer à l’ère des coronavirus, un guide pour les investisseurs

Pendant marchés financiers La tempête provoquée par le coronavirus continue de souffler, de plus en plus d’investisseurs montrent des signes d’incertitude. Pour résoudre les doutes et fournir des conseils supplémentaires, Thorsten Schrieber, du comité exécutif de DJE Kapital AG, un manager allemand, a élaboré un guide avec des questions et réponses clés pour guider la crise de Covid-19.

La crise des coronavirus est-elle unique jusqu’à présent?

Beaucoup comparent cette crise à la crise financière de 2008/2009, mais comme elle est causée par des influences exogènes, la comparaison ne tient pas. Cependant, la crise financière a été un test pour répondre à une crise mondiale. Dans le même temps, nous n’avons pas vraiment l’expérience d’une crise induite par un virus. Les Sars de 2002/2003 il s’agissait d’un avertissement relativement modeste et considéré comme un problème local en Asie.

Cependant, il existe un modèle historique – et c’est celui de 1918: “l’influence espagnole” a fait plus de 50 millions de morts en deux vagues, dont le souvenir a été obscurci par les séquelles de la Première Guerre mondiale.

Cependant, à l’époque, bien sûr, nous ne pouvions pas parler de mondialisation; de plus, l’interconnexion de l’économie n’est pas comparable à celle d’aujourd’hui. En ce sens, nous ne pouvons que tirer quelques conclusions de ce qui s’est passé alors pour l’évolution actuelle de l’économie et du marché boursier. Cependant, nous essayons de développer certains scénarios pour notre situation actuelle.

la changement démographique, avec le vieillissement de la population d’Europe occidentale, il semble que les crises déclenchées par les infections mondiales soient plus probables. Après avoir quitté la crise de Covid-19, il sera crucial de trouver les réponses à ces pandémies: par exemple, il sera important de comprendre si le systèmes de santé ils devront être modifiés et restructurés – tout comme il sera nécessaire de comprendre comment gérer de telles crises à grande échelle d’une manière plus coordonnée à l’échelle mondiale.

Au-delà de la crise: quelles conséquences et quels phénomènes resteront?

Dans une certaine mesure, nous verrons une déglobalisation. Le meilleur exemple est celui des États-Unis Donald Trump. Comme dans le cas de l’agriculture, les secteurs liés au système économique, comme les soins de santé et les technologies médicales, produiront de plus en plus à l’intérieur des frontières nationales.

Par exemple, le antibiotiques qui étaient auparavant produites en Chine dans le seul but de faire un petit avantage de coût tornera pour être produit localement. Des valeurs comme la sûreté et la sécurité développement durabled’autre part, ils sont de plus en plus importants.

Les investisseurs peuvent-ils réintégrer les marchés boursiers ou doivent-ils attendre?

Si nous quittons la crise des coronavirus pendant un moment et nous concentrons uniquement sur l’économie, nous pouvons voir que nous aurons taux d’intérêt nuls pour une longue période à venir – et je les marchés seront inondés de liquidités maintenant et à l’avenir.

Qu’il s’agisse d’investisseurs privés ou institutionnels: il n’y aura aucun moyen de ne pas investir dans des actions, qu’il s’agisse de pension privée ou de résidence permanente dans le cadre des systèmes de pension. Lorsque nous passons à l’analyse de la sélection de titres, les facteurs clés sont bien sûr la solidité, le faible endettement, la substance et l’orientation durable vers les dividendes.

Dans le contexte des différentes mesures prises par les gouvernements ces jours-ci, on peut également observer quelques tendances inflationnistes émergent dans certains secteurs de l’économie. Bien que cette image ne soit certainement pas définitive à première vue: si nous partons de l’hypothèse que la crise actuelle conduira, entre autres, à une déglobalisationles injections de liquidités par les pouvoirs publics pourraient alors rencontrer une offre limitée et entraîner des hausses de prix. Le modèle historique serait ici celui de la crise pétrolière de 1973.

La réponse à la question de savoir si tel est le bon moment pour revenir ne peut se limiter à l’alternative entre un oui et un non. Personne n’a la solution en main, d’autant plus que les développements futurs de la pandémie – et les effets économiques associés – ne sont pas clairs. Les investisseurs qui n’ont pas besoin d’accéder à une partie de leurs actifs à moyen ou long terme peuvent désormais participer avec prudence au potentiel de marché grâce à des fonds multi-actifs actifs.

Quelles sont les perspectives actuelles d’investissements durables?

La situation actuelle montre à quel point nous sommes connectés et dépendants les uns des autres. En fin de compte, la considération des autres aide chacun de nous.

Après tout, agir et investissements durables ils équivalent au choix de ne pas vivre aux dépens des générations futures ou des autres et reposent sur le principe de la considération globale. Certaines entreprises font actuellement des efforts particuliers pour montrer l’exemple.

Par exemple, un grand fabricant de parfums est en train de convertir sa production en désinfectants – et un fournisseur de produits automobiles met en place une production d’éléments respiratoires. En outre, les principaux fabricants mondiaux de vaccins se concentrent de plus en plus sur la production du vaccin contre le coronavirus. Ces ajustements flexibles sont justes et importants. En particulier, nous valorisons un peu mieux ces entreprises qu’auparavant en termes de durabilité.

Comment voyez-vous l’investissement en or?

À long terme, nous voyons du potentiel. À court terme, leur est sous pression, car de nombreux acteurs du marché étaient déjà investis dans l’or – et le sont toujours. Il y avait beaucoup d’euphorie sur le marché. Mais la demande de l’Inde et de la Chine est faible. Les grands investisseurs financiers sont trop investis dans l’or. À long terme, les grandes sommes d’argent que les banques centrales injectent sur le marché auront un effet inflationniste – et l’or pourra alors à nouveau se redresser fortement.

Pour le moment, l’or ne peut être utilisé que comme dépôt d’assurance, avec certaines limites. C’était quelque chose qui pouvait également être observé en 2008. À l’époque, de nombreux investisseurs ont dû vendre. Cependant, nous recommandons l’or à long terme comme protection contre l’inflation.

Et les obligations?

Nous devons investir de manière restrictive dans Obligations d’État allemandes, car leur prix pourrait baisser plus rapidement si les taux d’intérêt en Europe convergeaient. Ensuite, les obligations italiennes et espagnoles deviendraient intéressantes.

Et l’équité?

Les actions sont désormais le premier choix, contrairement aux obligations. De nombreuses actions sont bon marché. Mais il faut être très prudent et très sélectif.

Les titres des secteur de la santé et les dieux biens de consommation. Les stocks pharmaceutiques étaient déjà sous pression avant la crise, par exemple aux États-Unis, où les politiciens souhaitaient baisser les prix. Les services aux collectivités devraient également faire partie du portefeuille: pour le moment, ces titres ont également connu une baisse de prix relativement faible.