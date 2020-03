Marchés, El-Erian: pas de temps pour acheter, correction globale de 30%

Les marchés boursiers subissent une très forte correction, la nervosité des investisseurs tracée par l’indice Vix a atteint le deuxième plus haut niveau après le pic de la crise financière de 2008, les rendements des Treasuries continuent d’enregistrer de nouveaux plus bas historiques.

Est-il temps d’en profiter et d’acheter des actions à prix réduits? Pas encore, selon l’ancien co-PDG de Pimco et conseiller en chef d’Allianz, Mohamed El-Erian.

Au milieu de la vente due à la propagation croissante de la coronavirus les investisseurs devraient “résister à la tentation d’acheter à la baisse”, a déclaré El-Erian dans une interview à CNBC. Pour la majorité des investisseurs, suggère l’économiste, il vaut mieux “rester en marge” et attendre. En effet, selon El-Erian, les marchés pourraient encore perdre des parts importantes:

«Il y aura toujours de la confusion car nous avons perdu toutes nos ancres. Nous avons perdu l’ancre économique avec le coronavirus. Nous avons perdu l’ancrage de la politique avec des gens qui perdent confiance dans le fait que Fed être en mesure de le réparer.

Et au cours du week-end, nous avons perdu l’ancre du marché en raison de laL’Opep“Qui n’est pas parvenu à un accord sur la réduction de la production de pétrole en jetant le brut dans une guerre des prix qui en réduit la valeur.

Selon El-Erian, tout cela “entraînera une correction entre 20 et 30% pour le Dow Jones” par rapport aux niveaux records enregistrés en février.. Jusqu’au vendredi 6 mars, le Dow Jones avait vendu 12,5%.

Correction due “davantage à des facteurs techniques qu’aux fondamentaux”

“Ce n’est pas 2008, ce n’est pas une grande dépression: c’est une correction très sévère et un ralentissement économique “, a déclaré l’économiste qui regarde vers l’avenir.

“La bonne nouvelle est que lorsque nous retirons l’analyse technique du terrain … et cela ne se fera pas immédiatement, mais quand cela arrivera, nous aurons les conditions non seulement pour un processus de bas en haut” [interruzione della fase ribassista sui mercati, Ndr.] mais aussi les conditions d’une accélération de l’activité économique“A déclaré El-Erian, citant les taux d’intérêt hypothécaires et les prix de l’énergie” très bas “comme des éléments favorables.

Selon l’économiste sera deux éléments qui redonneront confiance aux investisseurs et amorcer le retournement de tendance: un traitement qui permet de contenir la propagation du virus et, d’autre part, un vaccin contre Covid-19. El-Erian a déclaré qu’il était convaincu que ces avancées médicales seraient dans moins d’un an.