Marchés inclinés pour l’urgence du coronavirus: hypothèse de clôture pour 15 jours

Les marchés financiers du monde entier ont chuté à plusieurs reprises au cours des dernières semaines en raison de pandémie de coronavirus. Les craintes grandissantes ont donc soulevé la question de savoir si les gouvernements devraient fermer les marchés boursiers jusqu’à ce que la panique s’apaise.

Ce n’est pas un hasard si les PDG de certaines entreprises ont demandé au gouverneur de Banque d’Angleterre fermer les marchés pendant deux semaines afin de calmer la situation et trouver des remèdes communs.

À cet égard, MarketWatch a demandé à Jonathan T. Fluharty-Jaidee, un expert financier de l’Université de Virginie-Occidentale, s’il pensait qu’une fermeture serait une bonne idée.

Marchés inclinés: quand les disjoncteurs se déclenchent

La plupart des marchés financiers du monde ont des disjoncteurs qui se déclenchent lorsque les prix globaux baissent dans une certaine mesure. Ainsi, par exemple, si le cours de l’indice S&P 500 chute de 7% par rapport à la clôture précédente, la négociation de tous les titres sur les deux principales bourses américaines – le Bourse de New York et le NASDAQ – est suspendu pendant 15 minutes.

S’il baisse encore de 6%, le trading s’arrête pendant 15 minutes supplémentaires. Si le S&P 500 baisse encore de 7% – pour une baisse totale de 20% – les négociations cessent pour la journée. Une baisse de 7% s’est produite à plusieurs reprises dans la crise actuelle, la dernière fois seulement trois minutes après le début des négociations, le 16 mars, à la suite de la décision surprise de la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt dans l’urgence COVID. 19.

La première et la dernière fois que les marchés américains ont poussé le commutateur – avant cette année – c’était crise financière le 27 octobre 1997. Selon l’expert, ces commutateurs ont été efficaces pour mettre fin aux ventes de panique, au moins temporairement, mais n’empêchent pas les marchés de continuer à chuter.

Aux États-Unis, c’est le président qui a le pouvoir de fermer les marchés en réponse à une crise comme la Pandémie de COVID-19.

Les marchés, souligne Jonathan T. Fluharty-Jaidee, ont été fermés à plusieurs reprises en raison de la guerre, de la victoire, de la mort de présidents, de la célébration d’événements historiques importants tels que l’alunissage et les catastrophes naturelles ou d’origine humaine .

Par exemple, le NYSE fermé pendant quatre jours après le attentats terroristes du 11 septembre et fermé pendant deux jours pendant laL’ouragan Sandy en 2012. La fermeture la plus longue jamais enregistrée a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, lorsque le NYSE a fermé pendant quatre mois à partir de juillet 1914.

Normalement, cependant, le marché reste ouvert autant que possible, même en période de crise financière, et la direction de chaque bourse est responsable de déterminer s’il y aura ou non des transactions ce jour-là. Le gouvernement, cependant, a de larges pouvoirs pour réglementer le commerce lors des urgences nationales, ce qui inclut la possibilité d’ordonner une clôture.

Selon l’expert à ce jour, il n’y a aucune preuve de l’efficacité de la fermeture des marchés boursiers pendant les crises. Les États-Unis occupent une place de choix dans le monde financier et si le marché est fermé trop longtemps, cela peut signaler que les marchés américains ne sont pas fiables.

Par conséquent, si l’interruption temporaire des négociations donne aux acteurs du marché le temps d’analyser les informations et de prendre des décisions plus réfléchies, une clôture pourrait causer de réels dommages aux investissements américains à long terme si ces derniers sont considérés comme un refuge pour les investisseurs mondiaux.