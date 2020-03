Marchés: les 5 facteurs à observer pour engager le retournement selon Candriam

31 mars 2020, par Alberto Battaglia

Même sur les marchés, il ne peut pleuvoir pour toujours. Quelles analyses pourraient cependant nous aider à comprendre si l’inondation est sur le point de se terminer? Par métaphore, comment comprendre quand la phase baissière approche de la fin en annonçant le retournement?

Il a tenté de répondre à cette question, indispensable pour profiter d’une éventuelle reprise des évaluations Nadège Dufossé, Cfa, Head of Asset Allocation chez Candriam.

Selon Dufossé, le sentiment des investisseurs s’est déjà amélioré au cours de la semaine dernière, signalant que la phase de “dépression” est peut-être déjà terminée. À ce stade, les indicateurs à suivre seraient au moins cinq selon Candriam. Voyons ce que c’est:

Indicateurs liés à l’épidémie. «Nous suivons le rythme de croissance nombre de nouveaux cas [di coronavirus], nous serons rassurés une fois que l’impact positif des mesures de confinement aura été constaté “, écrit Dufossé, précisant que” les stratégies des gouvernements pour sortir des mesures d’isolement sont désormais encore plus importantes “, que la tendance des contagions.

Indicateurs de risque de marché. “Le marché baissier actuel ne devrait pas se transformer en crise financière mondiale”, écrit Dufossé, “les actions de la banque centrale ont réussi à atténuer liquidité et stress financieri. Par exemple, les indicateurs relatifs aux problèmes de financement en USD ou à la liquidité sur le marché du Trésor américain se normalisent. “

Aussi les indicateurs de volatilité représentés par le Vix sont en baisse et du V2x (qui reste cependant à des niveaux élevés). «C’est un signe positif, mais pas encore suffisant. Lorsque les ratios de volatilité diminuent, cela signifie généralement que le point le plus bas de la dépression a été atteint “.

Indicateurs d’activité. «Tout comme pour les indicateurs de risque de marché, les investisseurs doivent pouvoir limiter les dommages économiques pour atteindre le point le plus bas.

la Le rythme de la reprise des activités en Chine pourrait fournir des indices utiles pour faire des projections pour l’Europe et les États-Unis“, A écrit Dufossé, précisant que l’incertitude continuera de peser sur l’étendue et la durée des politiques d’isolement des États-Unis.

Indicateurs de réponse politique. «Nous suivons le taille du soutien fiscal et les décisions de politique monétaire et, pour le moment, ce sont les principaux facteurs de soutien qui ont permis au marché de rebondir la semaine dernière “, a déclaré le chef de la répartition des actifs de Candriam.

“Nous pensons que les réponses des gouvernements et des banques centrales sont, pour le moment, proactives et suffisantes, pour atténuer l’impact économique. Le soutien fiscal mondial dépasse 2,5% du PIB mondial. ”

Indicateurs d’évaluation. Le dernier aspect à suivre est le évaluation des prix des actions: Ils “ne sont jamais un déclencheur de rebond, mais ils devraient être suffisamment bas pour intégrer une bonne partie des mauvaises nouvelles”. Selon Dufossé, ces valorisations auraient atteint un plancher en Europe (avec un ratio cours / bénéfice de l’ordre de 10).

“Sur les marchés obligataires, les spreads sur les taux élevés aux États-Unis ont implicitement intégré un taux de défaut de 8 à 9%. La prime de risque actions est également revenue aux niveaux de 2008 aux États-Unis et en Europe en raison de la baisse des valorisations et des faibles rendements. La semaine dernière, les indicateurs de valorisation ont indiqué un rendement-risque intéressant “, a conclu Dufossé.

Indicateurs d’évaluation. Le dernier aspect à suivre est le évaluation des prix des actions: Ils “ne sont jamais un déclencheur de rebond, mais ils devraient être suffisamment bas pour intégrer une bonne partie des mauvaises nouvelles”. Selon Dufossé, ces évaluations auraient atteint le plus bas en Europe (avec une rapport cours / bénéfice autour de 10). “Sur les marchés obligataires, les spreads sur les taux élevés aux États-Unis ont implicitement intégré un taux de défaut de 8 à 9%.

La prime de risque actions est également revenue aux niveaux de 2008 aux États-Unis et en Europe en raison de la baisse des valorisations et des faibles rendements. La semaine dernière, les indicateurs de valorisation ont indiqué un rendement-risque intéressant “, a conclu Dufossé.

Si vous souhaitez des mises à jour sur les sacs, le trading en ligne, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: