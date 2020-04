Marchés: les riches investisseurs ne perdent pas confiance à long terme. Les Italiens plus optimistes que la moyenne mondiale

Malgré la forte baisse de la confiance à court terme due au coronavirus, les riches investisseurs et entrepreneurs restent optimistes quant aux perspectives de marché à long terme.

Cela est mis en évidence par la nouvelle étude trimestrielle sur la confiance des investisseurs réalisée par UBS, un leader mondial dans le secteur de la gestion d’actifs.

Selon une étude menée auprès d’un échantillon de 4 108 investisseurs et entrepreneurs fortunés sur 14 marchés en avril, 70% des répondants se disent confiants quant aux perspectives économiques à long terme pour la région à laquelle il appartient, un chiffre quasiment inchangé par rapport à l’enquête du trimestre précédent.

Les investisseurs italiens ont enregistré un degré de confiance et également d’optimisme supérieur à la moyenne des investisseurs du monde entier, malgré les difficultés actuelles du pays. Plus généralement, les riches investisseurs et entrepreneurs de notre pays restent optimistes à long terme, malgré la forte baisse de la confiance à court terme due au coronavirus.

Restant en Italie, 83% des répondants attendent plus de conseils de leurs conseillers au cours de cette période, mais 63% disent qu’ils n’ont pas parlé des effets de la pandémie de COVID-19 sur leur portefeuille.

La confiance à court terme a diminué

Si à long terme, la confiance reste inchangée, l’optimisme à court terme, impliquant 46% des répondants, a plutôt diminué, contre 67% auparavant.

À court terme, le pourcentage d’investisseurs confiants a le plus diminué aux États-Unis, passant de 68% à 30%, tandis qu’en Europe, hors Suisse, une contraction moins marquée est apparue, passant de 58% à 50%. En Asie, il est passé de 71% à 55%, en Amérique latine de 60% à 49%, tandis qu’en Suisse de 47% à 28%.

À l’échelle mondiale, 47% des investisseurs prévoient de maintenir leurs investissements dans le marché boursier inchangés au cours des six prochains mois, tandis que 37% ont l’intention d’augmenter leur exposition. De plus, 23% estiment que le moment est propice à l’achat d’actions, contre 61% qui voient des opportunités d’achat en cas de nouvelle contraction des marchés boursiers de 5 à 20%.

Les entrepreneurs voient également le rose à long terme

En général, les entrepreneurs sont également optimistes quant aux perspectives à plus long terme et montrent une volonté persistante d’investir dans leurs entreprises.

61% expriment leur confiance en leur entreprise, contre 73% des recherches précédentes. 27% prévoient d’augmenter les recrutements, contre 17% qui souhaiteraient réduire leurs effectifs. L’écart entre ceux qui envisagent d’embaucher ou de réduire les effectifs est apparu plus important en Amérique latine (+22 points de pourcentage) et plus faible en Suisse (+2 points de pourcentage).

Les investisseurs et les entrepreneurs ont mentionné Covid-19 au cœur de leurs préoccupations, avec respectivement 57% et 60% des répondants.

Paula Polito, vice-présidente de division, UBS Global Wealth Management, dit: