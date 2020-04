Marco Pérez: du pétrole à un prix négatif?

Marco Pérez Valtier Source: Félix Vásquez

Ce lundi, nous avons appris que le pétrole était vendu à prix “négatifs”, et la vérité est que les nouvelles ne faisaient référence qu’au prix du pétrole sur les marchés à terme, correspondant uniquement au mois de mai, (livrable à partir du 1er mai) et dont le marché boursier a cessé de se négocier précisément lundi dernier comme dernier jour négociable, puisque ces marchés ferment quelques jours auparavant, car ce qui est négocié, ce sont des barils de pétrole «physiques», et la livraison matérielle des barils couverts par ces contrats doit être organisée.

Autrement dit, ceux qui ont joué (il y a quelques mois) sur acheter à terme du pétrole livrables bruts en mai, et dont l’engagement de les acquérir (physiquement) n’a été modifiable que le lundi 20, les prix des contrats de livraison clôturés en mai, ils ont dû “les finir“Littéralement, comme ce ne sont que de simples spéculateurs, qui n’utilisent pas de pétrole brut ou n’ont pas de capacité de stockage, parce qu’ils revendent ces contrats à ceux qui les occupent, tels que les raffineurs de pétrole, ils étaient confrontés à l’obligation de recevoir physiquement les barils de le pétrole, avec nulle part où le stocker ou à qui le vendre, crise de la excédent d’huile.



Alors, ils n’avaient pas le choix «payer» pour que quelqu’un accepte ses contrats de livraison en mai, fixant ainsi un prix «négatif», le dernier jour ouvrable pour transférer ses positions, matérialisant une perte comme un moindre mal.

En fait, les contrats à terme à livrer en juin se négociaient au-dessus du 22 dollars le baril, car il est encore prématuré de supposer que l’offre excédentaire et baisse de la consommation mondiale, à la suite de la pandémie, cela conduirait à nouveau les spéculateurs à abandonner leurs positions pour livraison en juin.

Le coup, alors, n’était que pour les spéculateurs qui ont acquis du pétrole à l’avenir (avec livraison en mai) sans avoir des installations pour le stocker ou avoir une utilisation spécifique pour le pétrole brut, puisque l’objectif était de le revendre, donc ces devis pour ces futurs à des prix “négatifs”, il ne devrait pas être très préoccupant de pays producteurs de pétrole, comme le Mexique.

En fait, c’est même une contradiction de penser à la possibilité que quelqu’un puisse vendre quelque chose à un prix “négatif”, c’est-à-dire qu’en plus de livrer physiquement les marchandises produites, l’acheteur doit être payé pour prendre ce qu’il nous a donné. La production coûte cher, car l’option de ne pas vendre, sans aucun doute, est moins chère.

En d’autres termes, aucun pays producteur de pétrole n’a perdu, car personne n’a “vendu” du pétrole à un prix négatif, et ce qui a été vendu à perte, ce sont les futurs contrats acquis par des spéculateurs professionnels, le produit d’un marché convulsé qui les a obligés à “minimiser”Pertes résultant d’acquisitions spéculatives de contrats à terme sur le pétrole.

D’autre part, les conditions dans lesquelles se trouve actuellement le marché mondial du pétrole, caractérisées par une offre excédentaire qui fait baisser les prix, et que la pandémie de Covid-19 s’est accentuée de manière profonde, du fait de la baisse de la consommation provoquée par la récession mondiale permet au producteur de pétrole de vendre même en dessous de coût total d’extraction, dans un processus, précisément, de minimisation des pertes.

Cela se produit lorsque le prix de vente, bien qu’il ne couvre pas le coût total du produit, est supérieur à Coût variable moyen du produit, car cela permet, avec le produit de la vente, de couvrir les coûts variables et certains des coûts fixes.

Sur le marché pétrolier, chaque puits a certainement des coûts d’extraction différents, le pétrole le plus cher étant extrait des eaux profondes, dont le coût est estimé à environ 40 dollars le baril, tandis que sur un sol ferme, les coûts varient de 50 cents sur le dollar estimé à Arabie Saoudite, jusqu’à 12 $ ou 14 $ dans d’autres pays, selon également l’âge et les caractéristiques de chaque puits.

À l’occasion de la réforme énergétique promue par la précédente administration fédérale, il a même été publié que Pemex ne coûtait que 5,60 dollars pour extraire chaque baril de pétrole, de sorte que la plus grande entreprise était configurée en extraction, pas en raffinage, dont l’utilité était estimée à seulement un dollar par gallon de produit raffiné.

Bien qu’il puisse être conjecturé que le coût ci-dessus n’inclut pas le Passifs de travail Pemex, et que le véritable coût doit être plus élevé, l’administration actuelle n’a pas révélé de nouvelle estimation à cet égard, mais certainement que si les prix de vente internationaux “au comptant” sont inférieurs à 20 dollars le baril, Charge fiscale Pemex (même avec sa “réduction” annoncée), il serait impossible de couvrir l’intégralité des coûts d’extraction et de raffinage du pétrole brut.

Il semble imminent et inévitable, une crise de Finances publiques.



