Marie Kondo a visité mon espace de travail de quarantaine et m’a donné une leçon sur le lâcher prise

Il n’y a pas de meilleur facteur de motivation pour démarrer Marie Kondo chez vous que d’apprendre que Marie Kondo se rendra chez vous. Bien sûr, à l’ère du coronavirus, «visiter» signifie se connecter via Zoom pendant 30 minutes.

L’objet ostensible de notre «visite» est pour moi de poser des questions à Kondo sur son nouveau livre, Joy at Work, et d’obtenir des commentaires sur le rangement de mon espace de travail – un appartement de 500 pieds carrés que je partage avec mon petit ami, Chad. Mais en vérité, je suis déjà assez compétent pour ranger. Avant de prendre un emploi dans ce magazine, j’ai été pigiste de chez moi pendant deux ans, ce qui m’a donné des possibilités presque infinies d’obséder sur toutes les surfaces et les crevasses de notre demeure. Ces jours-ci, alors que j’ai mes points chauds de procrastination – une étagère brouillée de casseroles et de poêles, un tiroir des biens abandonnés du Tchad, une pile de documents fiscaux non classés, une boîte de produits de beauté sous le lit – je suis toujours assez bien rangé.

Mon véritable fantasme est que Kondo (accompagnée, comme elle l’est généralement pour des interviews avec la presse anglophone, par l’interprète Marie Iida) déclencherait notre quarantaine avec une “magie qui change la vie”. Travailler ensemble et coexister indéfiniment dans un petit appartement, c’est un peu comme naviguer dans un champ de mines autrement agréable. Chad et moi sommes alliés, mais de petits ennemis inanimés nous guettent: du marc de café sur le comptoir, des garnitures de barbe dans l’évier, un cintre au sol, un tissu froissé près du lit, des bouchons d’oreille en mastic empalés stupidement sur un crayon préféré. Les explosions inévitables ont un anneau existentiel. “Mais pourquoi, pourquoi ??!”

Donc, tout ce que je veux vraiment, c’est que Marie vienne et jaillisse: «Vous faites un beau travail dans la vie pandémique! Tu es mignonne et ta maison est propre et ça va aller! Nous allons tous aller bien !! ” Avant l’entrevue, je gère sans vergogne la mise en scène. Je dépoussière, les rebords de fenêtres, je passe l’aspirateur, je passe la vadrouille et je choisis un col roulé flou pour Chad (qui, sans me pousser, a même coupé sa barbe). Je veux que Marie ait des cibles de critique bien visibles mais inoffensives, alors je plante une pile de papiers sous le bureau, laisse de côté quelques bibelots et ajoute un cordon ou deux à un nid d’électronique.

En relation: Exclusif: les conseils de Marie Kondo pour les gens, comme Steve Jobs, qui …

A l’heure fixée, Marie «arrive». Une copie de Joy at Work plane sur une étagère par-dessus son épaule droite, et elle a l’air fraîche et minimale dans un pull à col rond blanc. Je dis que sa tournée de presse se déroule probablement un peu différemment que prévu. “Oui, c’est certainement nouveau pour moi”, répond-elle. “Je suis à la maison en ce moment et mes enfants jouent dans l’autre pièce. Je suis à la maison toute la journée, donc je leur prépare trois repas et entre les deux. ” Je pense qu’elle dit quelque chose au sujet du travail et d’un chien et de la santé, mais certains commentaires brouillent la connexion.

Joy at Work est le cinquième livre de Kondo, co-écrit avec Scott Sonenshein, un psychologue organisationnel. Alors que Kondo dit que l’acte de ranger les espaces de travail physiques et numériques est important, elle souligne: «Pour moi, l’objectif était de créer un livre qui vous permette de réfléchir à la façon dont vous voulez travailler en premier lieu, et à votre idéal. en ce qui concerne votre carrière. Je pense que ce livre donne vraiment aux gens l’occasion d’écouter leur cœur. »

Mon cœur est ouvert alors que nous partons pour notre tour de ma quarantaine. Je lui montre mes dégâts stratégiquement placés: le bureau avec ses boules, la pile de papiers et de cordons, et, à quelques mètres de là, l’îlot de cuisine qui se double d’un bureau debout. Nous notons la maison de l’imprimante derrière le téléviseur. Je l’emmène ensuite dans la chambre, où Chad est perché sur le côté du lit avec son ordinateur portable sur un tabouret de bar.

“Voici où je garde ma tasse de café!” dit-il en montrant le rebord de la fenêtre de notre chambre en forme de cellule. Plus tard, examinant son camée, Chad dit que j’aurais dû le présenter comme «l’animal poilu énorme dans l’arrière-salle sombre». Mais Kondo n’est pas découragé. Elle place une mèche de cheveux brillante et sombre derrière son oreille et se penche vers son ordinateur pour regarder de plus près. Je remarque quelques autres bibelots que Chad a placés sur le rebord à côté de sa tasse, à mon insu: une photo de nous à un mariage et une petite poupée en bois effrayante d’origine inconnue. “Oookay!” Dis-je en faisant tourner l’ordinateur. J’ai fermé la porte de la chambre sur un enthousiaste “Au revoir, Marie!”

De retour à mon bureau, nous racontons ses observations de notre visite. «Je suis tellement heureuse que vous ayez partagé votre espace de travail spécifique avec moi», dit-elle. “D’après ce que je vois, ce n’est pas comme si vous aviez trop de choses, ou trop d’encombrement dans votre maison ou, ou quelque chose comme ça.”

Mon cœur en quarantaine chante!

“Il faudra juste quelques trucs de stockage pour le rendre bien meilleur”, poursuit-elle, poursuivant sa foulée. «Autour de votre bureau, les premières choses que j’ai vues ont été quelques petits accessoires. Le simple fait d’avoir un petit plateau, comme celui que je vous ai montré tout à l’heure – ou toutes les petites boîtes que vous aimez – peut vraiment libérer de l’espace sur votre bureau. Les cordons électriques que j’ai vus sous votre bureau – si vous n’avez pas besoin de les garder tous connectés à une source d’alimentation, il pourrait être utile de désigner un endroit pour stocker certains d’entre eux. En ce qui concerne cette pile de documents que j’ai vue sous votre bureau, il est étonnant de voir combien cela fait de différence de les stocker verticalement dans un dossier de fichiers. Cela vous permet vraiment de toujours garder une trace de ce que vous avez et de combien vous en avez. »

Ma planification de pré-production porte ses fruits.

En ce qui concerne la chambre à coucher, elle dit: «Je pense qu’il est très important de délimiter lorsque vous utilisez le lit pour le travail et lorsque vous l’utilisez pour vous détendre et dormir. Déconnectez donc les cordons lorsque vous avez terminé à la fin de la journée et mettez-les tous dans une boîte au pied de votre lit ou n’importe où, mais assurez-vous simplement que vous changez clairement de vitesse. Tout ce qui vous permet de passer du mode travail au mode détente est très important. »

Connexe: Le spectacle Netflix de l’organisation Guru Marie Kondo transforme les gens …

Tout au long de notre conversation, la voix de Kondo monte et descend avec le même timbre expressif et chaleureux qui l’a séduite à des millions de fans. Mais je suis le plus frappé quand je la regarde dans les interludes quelque peu maladroits de la traduction. Pendant qu’elle attend et écoute, son expression est d’une attention immaculée. Elle sourit juste assez pour vous mettre à l’aise, mais pas assez pour être ingrate. Elle a perfectionné l’art d’habiter dans l’espace intermédiaire – de s’insérer et de rester présente dans l’attente.

Il me semble qu’une grande partie du travail qu’elle fait avec les familles et les individus de son émission, Tidying Up With Marie Kondo, consiste à enseigner puis à prendre du recul et à attendre que ses élèves maîtrisent eux-mêmes la méthode. Elle leur fait confiance pour avoir leurs propres révélations. Son expertise, semble-t-il, consiste à savoir quand abandonner le contrôle et à aider les autres à prendre le contrôle de leur vie en abandonnant également le contrôle. En abandonnant leurs excès, elle les aide à laisser derrière eux les récits qu’ils se sont racontés sur qui ils sont – sur leur temps, leurs habitudes et leurs biens matériels.

Je pense à mes propres offres de contrôle. Dans les périodes de ma vie où l’assaut de la peur et de l’anxiété à propos de l’inconnu a été particulièrement implacable, j’ai utilisé le rangement comme un baume. Mais trop souvent, je me suis effondré pour distraire ou tergiverser. Ou j’ai nettoyé et microgéré pour saisir l’affirmation de mes efforts – du Tchad, ou même de Marie Kondo. J’oublie que le but de tout ce rangement est de dégager du temps et de l’espace pour que notre futur soit meilleur. Pour être plus créatif, plus gentil, plus reconnaissant, plus détendu, plus productif, plus présent.

Il est difficile de trouver une étincelle de joie lorsque la mauvaise nouvelle arrive par raz de marée. Je demande donc à Kondo si elle a des paroles de sagesse pour les millions de personnes qui ont perdu leur emploi ou leurs proches. Ou attendent de perdre leur emploi et leurs proches.

“Je comprends parfaitement”, dit-elle. Elle baisse la tête et ferme les yeux pendant une seconde, comme une méditation passagère. “Je sais que c’est un moment où beaucoup de gens ont peur de l’avenir et de ce qui nous attend, mais je pense que c’est précisément le moment de réfléchir à la valeur des choses que nous possédons déjà.”

C’est une déclaration qui, bien qu’apparemment évidente, résume l’essentiel de toute la philosophie des soins personnels de Kondo. «Ma méthode est fondée sur l’idée de choisir ce qui suscite de la joie pour vous parmi les choses que vous possédez déjà», poursuit-elle. “Donc, cette fois-ci, vous pouvez réfléchir à ce que vous avez déjà – de votre maison elle-même aux vêtements que vous portez aux choses qui vous inspirent. Donc, la question de ce qui suscite de la joie pour vous en ce moment vous permet de changer votre point de vue pour et encouragez la gratitude pour la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites et pour les personnes et les choses que vous avez dans votre vie. » Même le cintre étrange sur le sol.

En relation: Vous voulez faire une “ Marie Kondo ” sur vos comptes de médias sociaux en désordre …

.