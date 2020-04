Mark Evans, MD, Marketing & Digital chez Direct Line Group – Econsultancy

Mark Evans est directeur général du marketing et du numérique chez Direct Line Group. Il a été nommé au poste en juin de l’année dernière, après avoir été directeur du marketing depuis 2012.

Nous avons rencontré Evans pour découvrir comment son travail a changé depuis l’épidémie de Covid-19 et lui demander quels conseils il donnerait aux spécialistes du marketing en ce moment.

Voici ce qu’il avait à dire…

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je dirige les fonctions numériques et marketing – mais en vérité, ce sont à la fois des équipes très fortes et autonomes, donc la majeure partie de mon temps et de mon énergie est consacrée à aider l’organisation à devenir davantage centrée sur le client et le numérique, représentant les équipes jusqu’au comité exécutif et au conseil d’administration. , et en créant le bon contexte pour que chacun prospère.

La création de ce contexte a inclus la nécessité d’un niveau d’engagement et de communication considérablement accru pour que tout le monde se sente inclus et motivé dans la création d’un bureau de marketing virtuel avec de nombreux stand-up virtuels, des groupes et des événements Lunch & Learn.

Comment votre journée type a-t-elle été affectée à court terme par la pandémie?

Plus particulièrement, j’ai pu heureusement échanger près de 4 heures de trajet quotidien avec une promenade matinale chaque jour et dîner avec ma famille. Cela dit, les premières semaines ont été largement dominées par la gestion de crise alors que nous nous adaptions à une nouvelle réalité émergente. Par exemple, comment réduisons-nous nos plans médias à court terme, comment guidons-nous nos clients à une époque où nous déplaçons 10 000 personnes dans le travail à domicile. Cependant, cela s’est calmé un peu maintenant et j’ai été étonné par la résilience et l’ingéniosité de notre peuple en ce moment.

Quels sont vos outils et techniques préférés pour vous aider à faire votre travail en ce moment?

J’utilise Trello depuis plusieurs années, mais je le trouve maintenant plus utile que jamais. C’est une application kanban simple mais incroyablement efficace pour garder une trace de tout lorsque les choses évoluent très rapidement

Mark Evans, directeur général, Marketing et numérique, Direct Line Group

Quelles entreprises vous ont impressionné depuis l’épidémie?

Les détaillants en alimentation ont fait un très bon travail dans leurs communications publicitaires en termes de refléter le désir des gens de ressentir un sentiment de connexion, en montrant des publicités humbles, humaines et très proches.

C’est un peu de chance en ce moment et je pense vraiment à toute personne travaillant dans les voyages, le divertissement et les autres secteurs les plus gravement touchés. Certaines entreprises semblent cependant avoir fait des sacrifices, comme déclarer trop tôt qu’elles réduiraient toutes les dépenses publicitaires lorsqu’elles n’en auraient peut-être pas besoin, ce qui, je le soupçonne, sera regrettable.

Quels changements apportez-vous pour aider votre marque à mieux comprendre comment les gens se sentent et vivent la pandémie?

Nous nous sommes attachés à être utiles, à informer les clients de la façon dont nos produits et services s’adaptent. Un bon exemple est de faire savoir aux clients que nous avons décidé de couvrir automatiquement leurs véhicules pour le bénévolat.

Nous essayons désespérément d’éviter de faire quoi que ce soit qui pourrait être considéré comme splashy, sales-y ou sauter dans le train en marche. Il y a toujours un rôle important à jouer pour dire aux clients comment nous les aidons, aidons nos gens et faisons des choses qui sont dans l’intérêt de la nation, mais il y a un aspect tonal important à cela.

Quelles tendances avez-vous constatées ces dernières semaines dans votre secteur?

Nous avons constaté une diminution de l’activité d’achat. Il semble qu’en ces premiers jours de la pandémie, de nombreuses personnes ont des besoins plus urgents. Nous avons cependant constaté une augmentation du nombre de clients qui nous contactent car ils éprouvent des difficultés financières. C’est quelque chose que nous voyons fréquemment, mais l’augmentation a été importante, nous faisons donc tout ce que nous pouvons pour aider dans ces circonstances.

Quels conseils donneriez-vous à un agent de commercialisation en ce moment?

Soyez curieux – nous apprenons tous. Malgré le fait que cette période soit très incertaine, c’est aussi un environnement d’apprentissage incroyablement riche. Partout où vous regardez, de nouvelles choses émergent, que ce soit de nouvelles façons de travailler, grâce à d’énormes changements dans les médias et la vie en général. Cela nous pèse tous dans une certaine mesure, mais nous y parviendrons et ceux qui rebondiront dans la nouvelle réalité avec plus de vigueur seront ceux qui ont maintenu un haut niveau de curiosité. À tout le moins, bien qu’il soit essentiel de rester en phase avec l’humeur de la nation pour garantir que toutes les communications soient comparables.

À quoi ressemble la planification et la stratégie à long terme de votre marque?

Au début de la crise, nous avons défini quatre priorités claires: prendre soin de nos employés, prendre soin de nos clients, continuer de penser à long terme, faire des choses qui agissent dans l’intérêt de la nation.

De cette façon, nous avions identifié la réflexion à long terme comme une considération importante dès le départ. Cela dit, il est important de ne pas consolider les prévisions trop tôt étant donné que tout évolue si vite et qu’il y aura des rebondissements inattendus. Néanmoins, nous passons en revue nos travaux sur les tendances de consommation à long terme à la lumière de Covid-19 et nous avons organisé une journée de la stratégie du conseil en juin pour faire le point sur notre stratégie globale.