Mark Zuckerberg et le PDG de Dropbox sont des «amis proches» depuis des années. Voici 7 autres amitiés Top Tech Exec.

Cette histoire est apparue à l’origine sur Business Insider

Bill Gates et Warren Buffett. Elon Musk et Larry Ellison. Jeff Bezos et Barry Diller.

Qu’ont en commun tous ces couples prestigieux? Ce sont tous des amitiés étroites dans le monde de la technologie.

La Silicon Valley est peut-être connue pour son esprit compétitif, mais elle a également favorisé des amitiés de plusieurs années parmi certains de ses cadres les plus célèbres. Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, et l’investisseur Warren Buffett, par exemple, sont amis depuis près de 30 ans. Et Larry Ellison et Marc Benioff sont amis depuis des décennies, même si leurs éditeurs de logiciels d’entreprise respectifs sont techniquement rivaux.

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a plusieurs amis proches dans la technologie, y compris des amis qu’il a défendus en ligne ou pris pour des essais de Tesla.

Voici un aperçu de certaines des amitiés entre les PDG des technologies.

Elon Musk et Jack Dorsey

Elon Musk, à gauche, et Jack Dorsey.

Crédit d’image:

Joe Skipper / .; Philippe Wojazer / .

Bien qu’il ne soit pas clair si Tesla et le PDG de SpaceX, Elon Musk et Twitter et le PDG de Square, Jack Dorsey, passent du temps dans la vie réelle, ils semblent avoir une solide amitié virtuelle.

Dès 2016, Dorsey a déclaré que Musk était “un très bon modèle” pour l’utilisation de Twitter. Plus récemment, Dorsey a déclaré dans une interview que Musk était son favori Twitter, auquel Musk a répondu: “Merci Jack, Twitter est génial!”

Puis, en janvier, Dorsey et Musk ont ​​parlé par chat vidéo devant des employés de Twitter et Musk a donné à Dorsey des conseils sur la façon d’améliorer la plateforme.

En mars, alors que Dorsey fait face à une éviction possible aux mains d’un fonds spéculatif activiste, Musk a publiquement tweeté son soutien au PDG.

“Je veux juste dire que je soutiens @jack en tant que PDG de Twitter”, a tweeté Musk. “Il a un bon <3."

Jeff Bezos et Barry Diller

Jeff Bezos, à gauche, et Barry Diller.

Crédit d’image:

David Ryder / .; Mike Blake / .

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, et le président de l’IAC, Barry Diller, semblent être amis depuis des années.

En janvier 2016, Diller a correctement prédit que Bezos deviendrait la personne la plus riche du monde.

Et au cours des dernières années, alors que Bezos a connu des changements dans sa vie personnelle, il a été aperçu plus souvent avec Diller et sa femme, la créatrice Diane von Furstenberg. Diller et von Furstenberg auraient assisté à plusieurs fêtes organisées par Bezos, et Bezos et sa petite amie, Lauren Sanchez, ont navigué à bord du yacht de von Furstenberg. Les deux couples auraient également été vus explorer Venise ensemble.

Larry Ellison et Steve Jobs

Larry Ellison, à gauche, et Steve Jobs.

Crédit d’image:

Stephen Lam / .; Jeff Chiu / AP

Le fondateur d’Oracle, Larry Ellison, et l’ancien PDG d’Apple, Steve Jobs, étaient amis depuis 25 ans avant la mort de Jobs en 2011.

Ellison et Jobs étaient des voisins à Woodside, en Californie, et la paire faisait souvent de la randonnée ensemble. C’est au cours de l’une de ces randonnées qu’Ellison a aidé Jobs à déterminer comment reprendre le contrôle d’Apple après son éviction – Ellison a même suggéré d’acheter Apple lui-même et d’installer Jobs en tant que PDG.

C’est Jobs qui a eu l’idée qu’Apple devrait acquérir sa société, Next, à la place. Quand Ellison a demandé comment la paire ferait de l’argent, Jobs lui a dit: “Larry, c’est pourquoi il est si important que je sois ton ami. Tu n’as plus besoin d’argent”, a déclaré Ellison dans un discours d’ouverture en 2016.

Ellison a déclaré qu’il avait passé du temps avec Jobs au cours de ses derniers jours, faisant de plus courtes promenades avec lui à mesure qu’il s’affaiblissait. Ellison a prononcé un éloge funèbre lors des funérailles de Jobs.

Elon Musk, Larry Page et Sergey Brin

Dans l’ordre habituel: Sergey Brin, Elon Musk et Larry Page.

Crédit d’image:

Mike Blake / .; Elijah Nouvelage / .; Ruben Sprich / .

Elon Musk est ami avec les cofondateurs de Google depuis longtemps.

Au début de son mandat chez le constructeur de voitures électriques, Musk a emmené Brin et Page en essai routier. Malheureusement, un bug logiciel a empêché la voiture d’aller plus vite que 10 miles par heure, a raconté Musk lors d’une réunion des actionnaires de l’entreprise en 2016. Cependant, malgré “la pire démo du monde”, le duo a fini par investir dans Tesla de toute façon, a déclaré Musk.

Au fil des ans, Musk et Page en particulier sont devenus des amis proches – Musk dort même parfois chez Page lorsqu’il est en ville, et Page a dit un jour qu’il préférait laisser son argent à Musk plutôt que de le donner à une œuvre caritative.

Brin, Page et Musk auraient également l’habitude de passer du temps dans un appartement appartenant à Google et de réfléchir à des idées.

“C’est amusant pour nous trois [including Google cofounder Sergey Brin] parler de choses folles, et nous trouvons des choses qui finissent par être réelles “, a déclaré Page à Ashlee Vance, qui a écrit une biographie en 2015 sur Musk.

Larry Ellison et Marc Benioff

Larry Ellison, à gauche, et Marc Benioff.

Crédit d’image:

Stephen Lam / .; Kimberley White / .

Ellison et le PDG de Salesforce, Marc Benioff, se sont rencontrés lorsque Benioff a commencé à travailler chez Oracle à l’âge de 23 ans. Il a été une star dès le début, gagnant un prix de «recrue de l’année» la même année et devenant le plus jeune vice-président d’Oracle à l’âge de 26 ans. Il a passé 13 ans à Oracle, au cours de laquelle il est devenu un lieutenant de confiance pour Ellison.

Le couple est devenu des amis si proches que des rumeurs ont tourné autour de l’histoire de leur relation – les gens se sont demandé s’ils étaient liés ou si Ellison avait été la baby-sitter d’enfance de Benioff. Ellison et Benioff ont fait des voyages ensemble, ont navigué sur le yacht d’Ellison et ont eu deux rendez-vous.

Benioff a commencé à travailler sur Salesforce avec la bénédiction d’Ellison, et Ellison est devenu un investisseur, en investissant tôt 2 millions de dollars.

Le duo s’est publiquement opposé au fil des ans – y compris lorsque Benioff a licencié Ellison du conseil d’administration de Salesforce – mais Benioff a également décrit Ellison comme son mentor.

“Il n’y a personne dont j’ai appris plus que Larry Ellison”, a déclaré Benioff en 2013.

Bill Gates et Warren Buffett

Warren Buffett, à gauche, et Bill Gates.

Crédit d’image:

Dennis Van Tine / AP Images; Jamie McCarthy / . pour la Fondation Bill & Melinda Gates

Le PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, et le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, se sont rencontrés en 1991 lorsque Buffett a été invitée chez la mère de Gates. Aucun des deux n’était très intéressé à rencontrer l’autre, mais ils ont fini par le faire. Peu de temps après, Gates a demandé à Buffett une recommandation de livre d’affaires, et Buffett lui a prêté sa copie de “Business Adventures” de John Brookes – Gates l’a toujours aujourd’hui.

Depuis lors, le duo a tout fait, de jouer au tennis de table ensemble pour participer à la compétition annuelle de lancer de journaux de Berkshire Hathaway. Et Gates, sa femme Melinda et Buffett ont lancé ensemble le Giving Pledge en 2010, promettant de donner la majorité de leurs richesses au cours de leur vie ou dans leur testament.

Bien que Buffett possède une participation importante dans Apple, il a déclaré qu’il n’investirait jamais dans Microsoft en raison de son amitié avec Gates.

Larry Ellison et Elon Musk

Larry Ellison, à gauche, et Elon Musk.

Crédit d’image:

Stephen Lam / .; Mike Blake / .

Ellison et Musk semblent être deux des PDG les plus sympathiques de la technologie, si leurs relations avec Benioff et Jobs, et Page, Brin et Dorsey en sont une indication. Il n’est donc pas très surprenant que les deux bosses soient également des amis “très proches”.

En 2018, quand Ellison a été nommé au conseil d’administration de Tesla, il a souligné sa relation avec Musk.

“Je pense que Tesla a beaucoup d’avantages”, a déclaré Ellison à l’époque. “Je ne sais pas combien de personnes le savent, mais je suis un ami très proche d’Elon Musk et je suis un gros investisseur dans Tesla.”

Il est logique qu’Ellison et Musk s’entendent bien, car ils sont deux des personnalités les plus colorées de la technologie. Ellison possède une île entière de 300 millions de dollars à Hawaï, aime faire la course de yachts et n’a pas peur de parler à la poubelle de ses concurrents. Musk dépense son argent sur des voitures rares, a eu plusieurs relations de haut niveau et est souvent franc sur Twitter.

Mark Zuckerberg et Drew Houston

Crédit d’image:

Charles Platiau / .; Drew Angerer / .

Le PDG de Dropbox Drew Houston et le PDG de Facebook Mark Zuckerberg sont apparemment amis depuis des années, les premiers se tournant souvent vers les seconds pour obtenir des conseils.

“[Zuckerberg’s] m’a donné beaucoup de conseils uniquement sur la mise à l’échelle de l’entreprise, comment organiser les gens, comment configurer ces systèmes “, a déclaré Houston à Bloomberg en 2015.

La même année, un profil de Fast Company sur Dropbox décrivait Houston comme un “ami proche” de Zuckerberg. La paire a été photographiée ensemble partout depuis la fête d’anniversaire de Houston dans un club de ping-pong à la prestigieuse conférence Allen & Co. à Sun Valley, Idaho.

En février dernier, Houston a été nommé au conseil d’administration de Facebook.

“Drew apporte une perspective précieuse à notre conseil d’administration en tant que leader d’une entreprise technologique avec des services utilisés par des millions de personnes et d’entreprises”, a déclaré Zuckerberg dans un communiqué à l’époque. «Il réfléchit profondément à l’orientation de la technologie et à la manière de créer une culture qui offre des services qui fonctionnent toujours bien.»

