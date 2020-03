Marketing à faire et à ne pas faire pendant une crise

Pensez à court, moyen et long terme, et sachez ce que vous devriez et ne devriez pas changer.

Mars

24, 2020

Ce sont des temps extrêmement difficiles, et ce qui le rend plus difficile, c’est que ce sont des eaux inexplorées pleines de spéculations, de gourous autoproclamés et de prévisions présomptives, laissant les propriétaires d’entreprises peu clairs sur ce qu’ils devraient ou ne devraient pas faire avec leur entreprise.

Dans notre agence, nous disons à tous nos clients la même chose que nous faisons toujours: pensez à votre marketing en termes d’objectifs à court, moyen et long terme, et sachez où vous devriez et ne devriez pas apporter de changements dans votre marketing stratégie. Bien qu’une approche unique ne fonctionne jamais, il existe certains principes et concepts que toute entreprise peut appliquer pendant la crise actuelle de santé publique ou toute autre crise.

Solutions à court terme

Nous définissons le marketing à court terme en termes de un à trois mois, et c’est là que notre crise actuelle aura l’impact le plus important et le plus dramatique. Et selon votre industrie, cet impact peut être positif ou négatif, et il peut être mineur ou majeur. Ce qui est le plus important, c’est de prendre le contrôle de choses qui sont facilement modifiables, telles que la publicité sur les réseaux sociaux, les annonces des moteurs de recherche, les publicités vidéo et d’autres types de promotion numérique qui peuvent être étroitement surveillés et ajustés selon les besoins.

Un grand restaurant avec lequel nous travaillons est maintenant fermé dans la plupart des États pour dîner chez les clients, ils offrent donc une livraison gratuite. Nous avons veillé à ce que leurs publicités sur les réseaux sociaux et leurs publicités de recherche, ainsi que le contenu et les informations du site Web, soient tous mis à jour rapidement et même mis à l’échelle pour les aider en ces temps difficiles. Le résultat final a été positif – ils voient en fait une augmentation de leurs ventes et de leurs revenus.

De même, une entreprise de fabrication avec laquelle nous travaillons a connu une forte baisse du trafic Web et des clics sur les annonces. Nous avons vu notre coût par acquisition (CPA) augmenter considérablement et nous avons par la suite recommandé une pause temporaire de 10 à 14 jours jusqu’à ce que la poussière commence à se déposer et que les choses reviennent au moins à la nouvelle normale. Cela leur fera du mal du point de vue des revenus à court terme, mais les empêchera de gaspiller de l’argent sur des publicités actuellement inefficaces en raison de forces externes.

Une marque de commerce électronique avec laquelle nous travaillons a vu un sac mixte; certaines gammes de produits souffrent considérablement tandis que d’autres sont restées neutres ou ont légèrement augmenté. Dans ce cas, nous avons réduit ou suspendu les campagnes pour les 10 à 14 prochains jours, tout en augmentant les gammes de produits qui sont toujours en forte demande. Nous les avons également aidés à déployer la livraison gratuite, et leurs ventes sont jusqu’à présent restées neutres pendant cette période difficile.

Solutions à moyen terme

Nous définissons le marketing à moyen terme de trois à neuf mois. Bien que les changements ne seront pas aussi spectaculaires qu’à court terme, votre entreprise peut nécessiter certains ajustements stratégiques pour réussir.

Nous recommandons à nos clients d’évaluer les tactiques qu’ils envisagent d’utiliser à moyen terme, ainsi que leurs performances anticipées au cours de cette période. Assurez-vous que vos gammes de produits et services les plus critiques qui resteront en demande pendant une brève récession sont ceux sur lesquels vous accordez une importance à moyen terme. C’est également le bon moment pour se concentrer sur le volume à un retour sur investissement potentiellement inférieur.

Par exemple, alors que l’économie était en plein essor, bon nombre de nos clients sont devenus plus exigeants en exigeant des ROI plus élevés. Lorsque la demande est extrêmement élevée, c’est un luxe qui nous est offert. Cependant, lorsque la demande diminue, le retour sur investissement en fait souvent de même. Si votre entreprise peut atteindre le seuil de rentabilité ou être légèrement rentable à un certain point, engagez autant de publicité et de marketing que possible pour maintenir votre volume, même si à moyen terme, cela signifie moins de profits. L’objectif d’une crise pour toute entreprise est de rester en vie.

Solutions à long terme

Nous définissons le marketing à long terme comme un à trois ans. Bien que nous n’ayons pas de boule de cristal concernant les circonstances actuelles, nous recommandons à nos clients de ne pas apporter de changements à long terme à ce stade. Au fur et à mesure que les conditions et les prévisions changent, les entreprises devraient adapter leur stratégie en conséquence, mais pour l’instant la plupart des entreprises devraient tenir bon et ne pas apporter de changements dramatiques qui leur nuiraient à long terme.

En terminant, évitez les réactions instinctives, prenez des décisions intelligentes, utilisez les données et les chiffres pour prendre vos décisions et, surtout, ne paniquez pas. Nous sommes tous dans le même bateau. Vos amis et ennemis, partenaires et concurrents sont tous confrontés aux mêmes défis que vous. Gardez votre entreprise positionnée du mieux que vous pouvez pendant ces moments difficiles, et il y aura une lumière au bout du tunnel. Et n’oubliez pas que votre marketing peut faire une énorme différence entre le succès et l’échec.

Restez en sécurité là-bas.

