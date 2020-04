La semaine dernière, tout en essayant de donner un sens au marketing de recherche dans le contexte de COVID-19, je suis tombé sur une citation de Warren Buffet qui disait: «Soyez craintif lorsque les autres sont gourmands et gourmand lorsque les autres sont craintifs».

Maintenant, je ne préconise pas d’être gourmand, surtout pas à un moment comme celui-ci, mais le sentiment de la citation m’a fait réfléchir, à la fois sur la situation actuelle mais aussi sur la situation future.

Bien sûr, la nature toujours changeante de la situation signifie que nous ne savons pas quel sera l’avenir, mais je pense que la plupart, sinon tous, espèrent que ce ne sera pas très différent de ce que nous considérerions normalement comme normal. Donc, en supposant que «normal» est où nous allons, je pense que la citation de Warren Buffet offre un chemin de retour à la normalité et, oserais-je le dire, une opportunité.

À l’heure actuelle, de nombreuses entreprises suspendent leurs activités de marketing, réduisent leurs dépenses et mettent fin aux relations avec des tiers jusqu’à la fin de la crise COVID-19. Bien que cette position soit parfaitement compréhensible, une cessation complète de l’activité marketing risque non seulement d’annuler le bon travail de marketing mis en place au fil des ans, mais aussi de perdre de l’élan au moment où les entreprises en ont le plus besoin.

Lorsque les marchés reviennent à la normale, ils sont susceptibles d’être plus compétitifs qu’auparavant, car chacun de nous essaie de regagner du terrain perdu et de s’assurer un avantage concurrentiel. Alors que l’espoir est que toutes les entreprises résistent à la tempête, la plus grande opportunité est pour les entreprises qui non seulement survivent à cette situation intacte, mais qui sont en marche, ce qui signifie ne pas retirer le pied de la pédale maintenant.

Mais c’est là que réside le défi – comment chacun d’entre nous peut-il investir dans le marketing alors que nous sommes si incertains du marché?

La clé de tout cela réside dans trois domaines fondamentaux.

Entretien

Protéger ce que vous avez déjà accompli est la chose la plus importante que vous devriez faire en ce moment. Plus vous pouvez faire en sorte que votre performance ne retombe pas maintenant, plus votre marketing sera efficace demain.

surveillance

La demande de recherche réagit souvent aux événements et à la politique gouvernementale de la même manière que les marchés financiers.

Tout comme sur les marchés financiers, en utilisant l’analyse algorithmique, la science des données et une bonne recherche manuelle à l’ancienne, nous pouvons prédire quand l’intérêt pour la recherche commence à montrer un changement dans la demande.

Comprendre les performances de vos principaux termes de recherche et être averti à l’avance du moment où ces marchés commenceront à revenir à la normale sera primordial pour prendre de l’avance sur la courbe et sur le devant du peloton.

Commercialisation

Comme je l’ai déjà dit dans cet article, de nombreuses entreprises réduisent leurs budgets et leurs activités marketing, y compris vos clients et concurrents – mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Il y a toujours des entreprises qui dépensent activement sur Google – et il y a encore des clients qui recherchent une solution à leur besoin. Oui, le volume de chercheurs actifs a baissé, mais il existe encore des opportunités. Vous devez maintenir la visibilité pour être devant.

Un rapide Google de vos propres termes de recherche clés mettra en évidence qui dépense toujours dans ces domaines, et vous pourriez trouver des résultats surprenants. En effectuant cet exercice pour certains de nos clients, nous avons vu des résultats d’entreprises qui n’apparaissent jamais normalement dans les résultats payés. Étant donné que les concurrents habituellement présents ont réduit ou annulé leur activité, un gouffre s’est ouvert qui permet à ces petites entreprises d’apparaître.

C’est aussi le moment de faire le ménage. Ces études de cas qui n’ont pas été écrites, les nouvelles conceptions de sites Web et l’actualisation du contenu qui ne semble jamais se faire – c’est le moment, en préparation pour des jours meilleurs.

Des décisions sensées

Bien sûr, ce ne sera pas facile. S’engager à dépenser en marketing à ce moment peut sembler risqué, voire gourmand. Mais essayez de garer ces deux mots un instant et pensez à une alternative – sensée.

Il est judicieux dès maintenant de réduire toutes les dépenses inutiles. Il est judicieux de profiter de l’aide du gouvernement sous forme de subventions et d’ajournements. Il est judicieux de rabattre les écoutilles pour mieux sortir de la tempête.

Mais il est également judicieux de regarder vers l’avenir. Il est raisonnable de vouloir garder les lumières allumées lorsque nous en sortirons. Il est judicieux d’identifier les opportunités afin que nous puissions revenir plus forts. Il est judicieux d’agir maintenant afin que nous puissions être dans une meilleure position demain.

Auteur: Chris Pitt

Suivez @Pitty_C

Chris est un spécialiste du marketing et du développement commercial expérimenté en ligne et hors ligne, spécialisé dans le marketing numérique, le développement de produits et la notoriété de la marque.

Chris a rejoint Vertical Leap en avril 2012 en tant que responsable de la livraison de campagne. Auparavant, il a travaillé en tant que branche marketing pour un certain nombre de sociétés financières, fiscales et comptables.… Voir le profil complet ›