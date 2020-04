Marketing local en ligne pour les petites entreprises

Pendant que vous effectuez une mise à jour pour vous adapter aux changements qui accompagnent COVID-19, assurez-vous d’inclure des stratégies de marketing locales.

Qu’est-ce que je veux dire par là?

Eh bien, tout simplement, je veux dire que vous devriez faire des mises à jour qui génèrent du trafic local. Je sais que cela peut sembler déroutant lorsque votre emplacement en brique et mortier peut être temporairement fermé. Mais cela aura plus de sens au fur et à mesure, alors restez avec moi.

Dans cet article, je vais expliquer ce qu’est le marketing local et pourquoi vous devez le faire. Ensuite, nous parlerons de ce qui doit être mis à jour et comment il doit être mis à jour afin de s’assurer que vos efforts de marketing sont locaux, ainsi que mondiaux.

Qu’est-ce que le marketing local?

Le marketing local consiste en des efforts de marketing conçus spécifiquement pour attirer le trafic local.

Avant COVID-19, cela signifiait placer des panneaux de signalisation à l’avant, placer des publicités dans le journal local ou avec la station de radio locale, et s’impliquer dans votre communauté afin que les gens apprennent à connaître votre entreprise en apprenant à vous connaître.

Dans notre situation actuelle, où la plupart d’entre nous sont mis en quarantaine à l’intérieur de nos maisons, une partie de cela a changé et une partie n’a pas changé.

Pourquoi le marketing local est-il important?

Le marketing local est important car il génère du trafic local vers votre entreprise. Il amène les gens à travers les portes – virtuels ou non.

Pourquoi le marketing local est-il important maintenant?

Croyez-le ou non, le marketing local peut être plus important que jamais en ce moment. Alors que nous sommes séparés par des exigences de distanciation sociale, nous devenons de plus en plus conscients de tout ce dont nous avons besoin pour nous réunir – à une distance sûre, bien sûr.

Avec le besoin et le désir de nous réunir, nous tendons la main à ceux dont nous sommes les plus proches: notre famille, nos amis et nos voisins.

Mon habitude avant COVID-19 était de commander une livraison pour le déjeuner une fois par semaine et maintenant que je travaille à domicile, je conserve cette habitude. Seulement maintenant, je commande pour toute ma famille au lieu de moi-même. Ce n’est là qu’un petit moyen par lequel je peux soutenir les petites entreprises de ma communauté. Et je ne suis pas le seul. Un de mes collègues commande la livraison tous les jours pour la même raison. Nous savons qu’avec les salles à manger fermées, nos restaurateurs locaux ont plus que jamais besoin de notre patronage.

Mais ce n’est pas seulement une question de restaurants. Chaque petite entreprise et propriétaire de petite entreprise a besoin de notre soutien – tout notre soutien. Donc, chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, nous cherchons à l’acheter auprès d’une source locale en premier.

Les gens veulent faire du shopping local

Parce que nous sommes plus conscients du besoin, nous nous efforçons plus que jamais de magasiner localement. La différence est maintenant qu’au lieu de conduire dans un magasin ou de marcher dans un centre commercial, nous nous tournons vers Internet pour faire du shopping localement.

Par conséquent, vous devez vous assurer que vos acheteurs locaux trouvent votre entreprise locale.

Comment localiser mon marketing?

Qu’il s’agisse du statu quo ou d’une autre journée folle au milieu d’une pandémie de coronavirus, il est impératif de tenir vos clients informés de ce que fait votre entreprise. Assurez-vous donc que toutes les informations de votre entreprise sont à jour et cohérentes partout où vous êtes en ligne.

Et pendant que vous mettez à jour, localisez. Je vais vous expliquer comment.

Votre site web

Comme toujours, en matière de marketing en ligne, c’est le premier endroit où vous souhaitez publier des informations mises à jour. Après tout, votre site Web est «la source» de toutes les informations sur votre entreprise, il doit donc être à jour et exact en tout temps. Donc, si vous ne l’avez pas déjà fait …

Ajoutez une carte et un lien cliquable pour les directions

Peu importe si vous ne proposez pas de ramassage sur le trottoir et que votre magasin est temporairement fermé. Si vous voulez que les gens sachent que vous êtes local, vous voulez qu’ils puissent voir exactement à quel point vous êtes local.

Et, lorsque vous rouvrez vos portes, vous voulez qu’ils puissent vous trouver rapidement et facilement. Il n’y a pas de meilleur endroit pour obtenir un itinéraire vers un magasin que directement depuis leur site Web.

Optimisez votre site Web pour les termes pertinents localement

Tout au long de votre site Web, localisez par “suppression de nom”. Pour ce faire, vous mettez à jour votre page À propos, votre page Blog et vraiment chaque page de votre site Web. Je suis sûr que vous avez entendu le terme «abandon de nom» lorsque quelqu’un veut paraître important, mais lorsque vous vous référez à votre site Web, «abandon de nom» est un processus d’interjection de noms, de termes et même d’argot commun comme «méchant» smaht. “

Lorsque vous décrivez où vous vous trouvez, faites savoir à vos clients potentiels que votre magasin est “juste au coin du stade Shay”, ou “en face de Colonial Park” ou “juste à côté” de tout point de repère localement connu.

Vous pouvez vous amuser avec, mais assurez-vous que votre emplacement est clair et qu’il fait référence à quelque chose auquel les habitants peuvent se rapporter.

Liste et examen des sites

Lorsque les gens recherchent une entreprise, que ce soit pour faire un achat ou obtenir des informations, la première chose que nous faisons tous ces jours-ci est «Google it». Et si nous cherchons quelque chose de local, nous ajoutons souvent les mots «près de moi» à tout ce que nous recherchons sur Google… «salon de coiffure près de moi… restaurant italien près de moi… beignets près de moi…» Vous avez l’idée.

Lorsque les résultats de la recherche apparaissent, Google est assez sympa pour fournir une carte montrant les entreprises les plus proches de votre position. Avec des listes des trois entreprises les plus proches, y compris des liens vers leurs sites Web, des directions, des adresses, des heures d’ouverture et leur score global d’examen.

Une recherche «près de moi» pour les salons de coiffure locaux

Recommandé pour vous Webdiffusion, 21 mai: Croissance pour tous: un modèle évolutif pour toute entreprise de taille

S’inscrire maintenant

Et s’ils devaient cliquer sur l’une des entreprises pour en savoir plus (comme celle qui dit qu’elle sera ouverte à 9 heures le mardi), ils verront quelque chose comme ceci:

Liste Google My Business de base pour la recherche locale de salons de coiffure à proximité

Vous remarquez le petit panneau d’avertissement qui dit «L’heure ou les services peuvent différer»?

C’est un avis que Google a ajouté en raison de fermetures de coronavirus. Voici une liste où les propriétaires ont eux-mêmes mis à jour leurs heures d’ouverture avec Google My Business:

Remarquez la différence?

La raison pour laquelle je le montre est que les annonces en ligne ne sont pas aussi simples que de simplement revendiquer votre entreprise. Pour vraiment exploiter la puissance des annonces et des avis, vous devez également remplir toutes les sections à votre disposition et les mettre à jour en conséquence. Dans ce cas, ne vous contentez pas de mettre à jour, mais aussi de localiser.

Pour le marketing en ligne local, créez vos annonces et vérifiez-les deux fois.Si vos concurrents sont là, vous devriez l’être aussi. Revendiquez votre entreprise sur tous les sites, services et agences de référencement en ligne locaux et pertinents.Google vous-même. Pour répertorier et consulter des sites comme Google My Business, Yelp ou TripAdvisor, assurez-vous que votre entreprise est réservée à votre région et effectuez votre propre recherche pour vérifier.Copiez votre site Web. Tout comme vous l’avez fait pour votre site Web, si un site de référencement comporte une section À propos, allez-y et supprimez le nom lorsque vous décrivez les attributs les plus importants de votre entreprise. Par exemple, si l’un des points forts de votre menu est un sous-sandwich nommé d’après un héros local, mentionnez-le. Mais comme toujours, assurez-vous qu’il est pertinent et pertinent pour votre entreprise et votre communauté. Et tandis que nous parlons de sous-marins, c’est un autre excellent exemple de localisation. Selon l’endroit où vous vivez, cela pourrait s’appeler un hoagie, un broyeur, un héros ou une torpille!Voir double. Vérifiez que l’adresse et la description de votre entreprise sont correctes et identiques sur tous les sites d’annonces. Cela peut sembler rudimentaire, mais la cohérence sur toutes les plateformes fait une grande différence pour les moteurs de recherche. Donc, vérifiez à nouveau que votre adresse, ville et code postal ont été tapés de la même manière à chaque fois. Par exemple: si vous avez tapé 1234 6th st., Sacramento, CA 00000-1111 dans Yelp, ne mettez pas votre adresse 1234 Sixth St, Sacrament, Ca 00000 dans Google My Business. Ces fautes de frappe, codes postaux raccourcis, majuscules modifiées et ponctuation aléatoire sont importants.

Pour vous assurer que vos informations sont cohérentes sur tous les sites de référencement, nous vous suggérons de taper votre adresse professionnelle, la description et toute autre information importante que vous souhaitez dans vos listes dans un document, puis de les copier et coller dans chaque fiche en ligne. Rester cohérent aidera votre entreprise à mieux performer dans ses recherches en ligne.

Mais les recherches en ligne ne sont pas la seule façon dont les gens vous trouvent lorsqu’ils veulent faire des achats sur place.

Votre emplacement en brique et mortier

Rappelez-vous comment j’ai dit que certaines stratégies de marketing locales ont changé, mais pas toutes? Eh bien, c’est la partie qui n’a pas changé.

Les gens voient toujours votre magasin local de brique et de mortier. Ils font encore des voyages à l’épicerie et se promènent. Et je ne sais pas pour vous, mais quand je vais dehors maintenant, je prends mon temps – je ne suis certainement pas pressé d’être retravaillé à l’intérieur. Je marche à l’épicerie, au lieu de conduire et je prends le temps de regarder dans les vitrines en passant. Et je prends note des magasins qui ont l’air intéressants que je n’avais peut-être pas remarqués auparavant.

Alors, utilisez cet espace pour le marketing local. Mettez en place une grande signalisation facile à lire pour informer les gens si vous avez des horaires limités, si vous avez une boutique en ligne ou si vous fournissez du contenu et des informations en ligne. Prenez ce trafic piétonnier et conduisez-le vers votre site Web, votre boutique en ligne ou vos pages de médias sociaux.

Plateformes de médias sociaux

Si vous vous souvenez, j’ai déjà mentionné qu’une partie du marketing local consiste à s’impliquer dans votre communauté afin que les gens apprennent à connaître votre entreprise en apprenant à vous connaître. Dans un monde en ligne, les plateformes de médias sociaux sont ce que vous utilisez pour vous impliquer dans votre communauté.

Les médias sociaux ne consistent pas à dire aux gens en quoi consiste votre entreprise (c’est ce que font votre site Web et vos annonces). Les médias sociaux consistent à interagir avec vos clients, votre communauté et vos clients potentiels. Il s’agit de conversations, d’assistance, d’interactions et de marketing. Et bien que le marketing soit le dernier sur cette liste, c’est en fait ce que vous faites lorsque vous participez aux trois précédents – en tant qu’entreprise.

Suivez et abonnez-vous

Sur toute plate-forme de médias sociaux, la première chose à faire (après avoir créé votre propre page de petite entreprise et invité toutes les personnes que vous connaissez à la suivre) est de vous abonner et de suivre d’autres pages locales.

Les pages les plus importantes pour une petite entreprise avec lesquelles se connecter sont:

La Chambre de commerce localeVos médias locaux (Better Business Bureau) BBB Autres médias locaux et propriétaires de petites entreprises

Recherchez et rejoignez des groupes en ligne locaux. Les groupes Facebook feront même des suggestions pour vous. C’est là que vous découvrirez ce que font les autres petites entreprises dans votre région.

Si vous ne trouvez pas de groupe de propriétaires de petites entreprises dans votre région, créez-en un. Créez une page privée où vous et vos voisins pouvez partager des idées innovantes, discuter de collaborations et vous soutenir mutuellement, non seulement dans les moments difficiles, mais aussi à l’avenir lorsque les discussions peuvent être moins nécessaires et plus dans un esprit de créativité et amusement.

Lorsque vous utilisez les médias sociaux, vous construisez votre marque à chaque interaction que vous avez. Donc, tout en compatissant avec vos pairs est une chose positive, méfiez-vous de tomber dans un trou noir de négativité. La ventilation émotionnelle peut tuer la créativité, la productivité, la positivité et le mouvement vers l’avant – sans parler de la réputation de votre marque.

Soutenir, partager et promouvoir

Les médias sociaux sont mieux utilisés pour soutenir votre communauté en ligne. Donc, si vous trouvez un organisme de bienfaisance local qui a lancé une collecte de fonds, découvrez comment vous pouvez aider. Si c’est dans votre budget, devenez sponsor. Et si rien d’autre, partagez leur message avec vos contacts et abonnés.

Si vous avez trouvé un moyen créatif de s’adapter à l’éloignement social, partagez-le en publiant l’idée sur les pages de vos médias locaux, la Chambre de commerce, ou proposez à une autre entreprise locale de l’essayer en la mentionnant dans votre propre article.

L’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre marque est d’utiliser correctement le marketing des médias sociaux. Alors, utilisez-le – assurez-vous simplement de l’utiliser de manière positive et proactive.

Utilisez les médias sociaux pour promouvoir votre ville et d’autres entreprises locales. Utilisez-le pour avoir des conversations positives sur l’adaptation à l’évolution des réglementations gouvernementales et des normes sociales. Et assurez-vous de l’utiliser pour soutenir et encourager vos voisins qui font également face à un nouvel ensemble d’obstacles et de difficultés en ce moment.

La règle des 80/20

Nous appelons cela une «règle», mais cela devrait vraiment être une loi. Lorsque vous utilisez les médias sociaux, 80% de votre activité doit être concentrée sur les conversations, la promotion et le soutien des autres, et essentiellement permettre aux gens de connaître votre entreprise en apprenant à vous connaître – grâce à vos actions en ligne.

Si vous le faites 80% du temps, alors c’est bien de promouvoir votre entreprise, vos produits, vos services, etc. 20% du temps. Essayez simplement de les promouvoir d’une manière qui soit utile à vos abonnés, au lieu d’un argumentaire de vente en face à face.

Vous ne savez pas ce que je veux dire par utile? Essayez ces exemples d’articles sur la taille:

“Ramassez notre nouveau kit d’artiste pour éviter l’ennui et enflammer votre DaVinci intérieur.” “Comme un bon mystère de meurtre autant que vous aimez une bonne tasse de Joe, mais faible à la fois? Nous nous sommes associés à Cona Coffee Corner pour vous proposer un panier Mystery Buff en édition limitée! “” Vous manquez vos soirées romantiques? Voici nos cinq meilleurs conseils pour une soirée romantique (partagez ensuite les cinq conseils et offrez un kit «soirée romantique» pour «aider à créer l’ambiance» qu’ils peuvent avoir livré à leur porte ou ramasser le trottoir – selon votre réglementations locales en matière de santé et de sécurité).

Et rappelez-vous: Lorsque vous utilisez les médias sociaux, vous construisez votre marque à chaque interaction que vous avez.

Alors, soyez positif, pensez de manière créative et, surtout, soyez gentil.

Maintenant tu sais

Le marketing local en ligne n’est pas vraiment différent de tout autre type de marketing en ligne. La différence est que vous concentrez vos efforts sur le trafic local, les clients locaux et les connexions locales.

Peu importe à quoi ressemble le monde, posséder et gérer une petite entreprise consiste toujours à établir des relations. Alors allez-y et utilisez le marketing local pour commencer à établir des relations solides avec les gens de votre communauté.