Marques qui appliquent la distance sociale dans leurs logos par COVID-19

La distanciation sociale est définie comme la pratique consistant à maintenir une distance physique plus grande que d’habitude avec d’autres personnes ou à éviter tout contact direct avec des personnes ou des objets dans des lieux publics pendant le déclenchement d’une maladie contagieuse afin de minimiser l’exposition et de réduire la transmission de la maladie. infection

Jusqu’à il y a environ un mois, cette définition ou idée ne faisait pas partie de la pensée et des idées générales des gens au Mexique et dans le monde, cependant, comme le coronavirus devient plus répandu, le fait de nous séparer pour éviter d’être infecté par le COVD- 19 est absolument nécessaire et, apparemment, les constructeurs automobiles veulent renforcer le concept de distance saine à travers leurs logos.

Il s’avère que les constructeurs automobiles allemands comme Audi, Volkswagen et Mercedes-Benz se tournent vers cette idée sur les médias sociaux pour promouvoir de bonnes pratiques de distanciation sociale en modifiant leurs logos afin que les éléments individuels ne se touchent plus.

La firme vedette est la société qui a récemment rejoint cette tendance. De son côté, Volkswagen a mis en ligne une vidéo il y a environ une semaine, tandis que la firme aux quatre anneaux a mis en ligne son court métrage le 20 mars.

Clarification:

Le contenu affiché est sous la responsabilité de l’auteur et reflète son point de vue, mais pas l’idéologie de atraccion360.com

.