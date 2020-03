Mars commence et les baleines cryptées vont avec tout, en particulier Bitcoin

Une fois le mois de février terminé, nous sommes au troisième mois de l’année, et au cours de sa première semaine, nous avons observé un certain nombre de mouvements intéressants de crypto-baleines. Pour cela, la référence principale est l’outil Whale Alert, comme d’habitude. Auparavant, nous soulignons que la principale crypto-monnaie de nos jours reste incontestablement le Bitcoin.

Début de la semaine: les baleines cryptées déplacent 27938 Bitcoin en moins de 24 heures

Certes, il s’agit d’un montant assez élevé, que nous devons examiner afin de comprendre la tendance au début de la semaine des crypto-baleines. Sur onze transactions, cinq sont passées d’échanges tels que Coinbase, Binance et Bitstamp à des portefeuilles inconnus, ce qui donne un total de 4 338 BTC.

De plus, il y a eu un transfert entre portefeuilles inconnus pour 14 500 BTC, 129 279 907 $ US au prix du moment. Ce chiffre n’est pas du tout un faible montant, mais cela peut être un transfert interne d’une institution.

D’autre part, nous avons que 9 100 BTC étaient destinés à un échange. Cela indique que la tendance pour ce moment n’était pas l’accumulation, mais l’échange de dollars ou d’autres crypto-monnaies. L’ETH en est un exemple, car nous avons vu comment l’ETH 227 142 s’est retrouvé dans des portefeuilles inconnus à cette époque.

Pendant ce temps, de nombreuses baleines cryptographiques ont également choisi de changer des pièces stables comme USDT. Au total, 38 749 879 USD ont été transférés à des bourses telles que Binance et Huobi. Il y a également eu deux mouvements, totalisant 15 000 000 USD, pour l’accumulation de cette crypto-monnaie.

De même, Whale Alert a signalé l’accumulation de 15 000 000 USD, qui ont été retirés de la réserve de l’USDC et emmenés dans des portefeuilles inconnus.

Le mois de mars a commencé fort pour les crypto-baleines, en particulier pour surveiller son activité avec Bitcoin.

En outre, un autre fait curieux rapporté par Whale Alert était le blocage de rien de plus et rien de moins que 900 000 000 XRP dans Ripple. Enfin, nous avons également assisté à un transfert de 100 000 BNB, représentant 2 024 985 USD, de Binance vers un portefeuille inconnu.

3 mars: les signalements de XLM diminuent et ceux de XTZ augmentent

Ce jour-là, les crypto-baleines étaient dédiées presque exclusivement au Bitcoin, mobilisant au total 9 150 BTC à travers dix opérations. Sur ce total, 7 788 BTC se sont accumulés dans des portefeuilles inconnus. Pendant ce temps, le reste, 2 262 BTC, a pris des échanges comme Binance et OKEx.

En plus de la vaste activité avec Bitcoin, nous avons également assisté à la combustion de 3 203 481 HUSD, rappelant la relation 1: 1 avec HUSD et USD, à Huobi. En ce qui concerne USDC, nous pouvons dire que de grandes quantités telles que 10 000 000 USD ont été frappées et transférées vers un portefeuille inconnu.

Un autre point important de cette journée est que Whale Alert a publié qu’elle augmentait les valeurs de reporting pour XTZ et les diminuait pour XLM, afin de mieux refléter leurs activités sur le marché. Cependant, toutes les opérations restent visibles sur leur site Internet.

4 mars: 9 263 Bitcoins accumulés par les crypto baleines

Au cours de cette journée, 9 263 BTC au total se sont retrouvés dans des portefeuilles inconnus, grâce à une légère tendance à l’accumulation. Sur six transactions, la plus importante a été effectuée pour 1 089 BTC, soit 9 486 820 USD, de Binance à un portefeuille inconnu.

Dans le sens inverse, les crypto-baleines ont également continué de changer leur Bitcoin dans les échanges. Plus précisément, Whale Alert a signalé cinq opérations totalisant 4 026 BTC. La plupart d’entre eux se sont retrouvés à Binance, avec quelques exceptions adressées à OKEx et Coinbase.

Il convient également de mentionner les 15000 BTC transférés d’un portefeuille inconnu à Bitfinex, qui, plus tard, Whale Alert a été chargé de clarifier qu’il s’agissait d’un transfert interne de Bitfinex, avant le déclenchement des alarmes. Parallèlement, 2 000 000 USDC ont été brûlés et 10 000 000 BUSD ont été changés à Binance.

5 mars: les baleines crypto optent pour l’USDT

La chose la plus pertinente en ce jour des crypto-baleines est la quantité de mouvements qu’ils ont effectués en utilisant USDT et Bitcoin.

En ce qui concerne l’USD, quatre transactions se distinguent tout au long de la journée. Tout d’abord, 11 800 000 USD ont été transférés vers des portefeuilles inconnus du Trésor de Tether. Chacune des transactions portait sur plus de 5 millions USDT. De même, nous avons noté qu’il y avait deux transactions aller-retour entre Binance et la trésorerie de Tether, chacune pour 200 000 000 USD.

Maintenant, si nous passons en revue l’activité des crypto-baleines à l’aide de Bitcoin, nous remarquerons qu’elle était la plus utilisée à ce jour. Plus précisément, 10 373 BTC ont été transportés vers des portefeuilles inconnus au cours de sept opérations. Cela représente une accumulation marquée. De toutes ces opérations, la plus importante était une pour 5 000 BTC, soit 45 474 843 $ US.

En sens inverse, nous verrons qu’OKEx était très occupé ce jour-là. Et c’est que 3 945 BTC se sont retrouvés dans cet échange, après trois opérations, chacune dépassant 900 BTC.

L’autre événement pertinent ce jour-là a été la combustion continue de crypto-monnaies telles que PAX, BUSD, HUSD et USDC. Par exemple, 2 065 009 BUSD, soit 2 065 009 $ US, et 2 700 000 PAX ont été brûlés dans le trésor PAX. En outre, 4 862 848 HUSD ont été brûlés à Huobi. Enfin, 5 699 999 USDC ont également brûlé selon Whale Alert.

6 mars: Accumulation d’altcoins, et Bitcoin en particulier

Ce jour-là, nous remarquons des activités particulières telles que l’accumulation de BUSD et d’ETH.

Quant au premier, nous avons un total de 10 345 384 BUSD transportés vers des portefeuilles inconnus. Par la suite, il a été signalé qu’une crypto-baleine avait transféré 24 206 ETH, équivalent à # 5 819 454 USD, de Bitfinex vers un portefeuille inconnu.

De plus, une mention spéciale peut être faite des 22 000 000 XRP, représentant 5 318 957 $, transférés de Bithumb vers un portefeuille inconnu.

La variation de l’USDT dans les échanges a également été assez constante ce jour-là. Ainsi, un montant total de 27 054 628 USD s’est soldé par des échanges tels que Poloniex et Binance via quatre transactions. Les plus importants comprenaient plus de 8 millions USDT.

Ici, l’accumulation de Bitcoin était incontestable pour les crypto-baleines. Au total, 16 508 BTC se sont retrouvés dans des portefeuilles inconnus tout au long de la journée, à travers dix mouvements. De plus, 2 959 BTC ont suivi le cours inverse et se sont retrouvés dans des échanges comme OKEx et Bitstamp.

7 mars: USDT comme alternative d’accumulation au Bitcoin

Enfin, pour clôturer la semaine, nous voyons que la crypto-monnaie la plus utilisée était l’USDT. Précisément, nous avons vu environ 15 874 906 USDT mobilisés vers des portefeuilles inconnus en deux mouvements. L’un d’eux d’OKEX et un autre directement du trésor de Tether.

Conclusions

Les crypto baleines profitent de la tendance à la baisse du Bitcoin pour s’accumuler et se préparer à ce qui s’en vient: le Bitcoin Halving. C’est ce que l’on peut voir à l’œil nu, surtout après toute l’attente qui se crée autour de cet événement.

Au moment de la rédaction de cette publication, Bitcoin est proche de 8 085 $ USD.

L’activité que nous constatons avec des pièces stables telles que l’USDT peut être liée à de nombreux facteurs, mais le plus probable est qu’il s’agit simplement de transactions institutionnelles courantes.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le