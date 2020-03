Masques anti-coronavirus: les entreprises italiennes qui se sont reconverties

30 mars 2020, par Alberto Battaglia

Les initiatives des entreprises italiennes se multiplient, convertissant leur production vers les produits les plus importants pour faire face à l’urgence du coronavirus. Un effort qui, depuis le 26 mars dernier, peut aussi compter sur des aides d’État: en déposant une demande auprès de Invitaliaen fait, il est possible d’obtenir une tranche des 50 millions d’euros que le gouvernement a alloués pour encourager la production de masques avec des produits élevés utiles dans la lutte contre le virus, des éventails, des lunettes, des blouses et des combinaisons de sécurité.

Pour accéder à l’incitatif, il suffit d’être une société constituée sous forme corporative (y compris les partenariats): il n’y a pas de restrictions de taille.

Mascherine, l’engagement de l’industrie de la mode

Confindustria Moda et Cna Federmoda ont annoncé un protocole d’accord qui portera la production de masques “chirurgicaux” par l’industrie de la mode de 350 000 à 1,45 million par jour en 3 semaines.

Selon ce que les deux organisations disent être déjà reconvertir 15% des entreprises du circuit de la mode.

Au sein de la filière, de nombreuses grandes marques ont décidé d’allouer une partie de leurs lignes de production à la cause de la solidarité. Voici quelques noms qui ont décidé de produire, en particulier, les masques.

Prada: le 18 mars, la maison de couture italienne a commencé la production de 110 000 masques pour l’approvisionnement du personnel de santé de la région Toscane.

Gucci (Groupe Kering): la marque italienne à capitaux français a fait don de 1,1 million de masques au total.

Groupe Zegna: une partie des usines de l’entreprise en Italie et en Suisse ont été reconverties pour la production de masques médicaux.

Klopman, une importante entreprise de vêtements de travail, a commencé à produire 700 000 masques de protection par mois.

Herno, l’objectif de l’entreprise dirigée par Claudio Marenzi, est de produire environ 10 000 blouses par mois et 25 000 masques, qui alimenteront notamment l’hôpital de Verbania (Lac Majeur).

D’autres noms de la chaîne de mode «convertis» en masques sont Miroglio di Alba (Cuneo), Calzedonia, Marzotto, Forall Pal Zileri, Brunello Cucinelli.

