Masques anti-coronavirus: les problèmes de distribution en Italie

Masques oui, masques non. Depuis le début de la crise sanitaire des coronavirus, les indications des médecins et des scientifiques sur l’utilisation des masques sont contradictoires. Les dernières nouvelles donnent un changement de vitesse imminent de laOrganisation mondiale de la santé (OMS), après une étude du MIT selon laquelle le coronavirus à l’intérieur des gouttelettes émises avec une toux ou un éternuement pourrait “voyager” dans l’air sur des distances beaucoup plus larges que vous ne le pensez.

Mais quelle est la situation en Italie après que pendant des semaines, au milieu de l’urgence du coronavirus, l’offre a été insuffisante pour répondre à la demande des établissements de santé et des citoyens?

Tout découle du fait que la production de masques en Italie, comme dans la plupart des pays européens, n’a pas eu lieu depuis des années. Cela a créé de graves problèmes lorsque, en quelques semaines, ces dispositifs étaient nécessaires pour protéger la santé des agents de santé et des citoyens.

Bien que la situation se soit légèrement améliorée, je suis toujours nombreux nœuds à dénouer. A partir de longs temps pour l’ok aux masques produits par les entreprises italiennes, en particulier dans le secteur de la mode et de l’hygiène personnelle, qui ont décidé de convertir leur production.

Selon l’ISS, au-delà huit cents demandes d’autorisation jusqu’à présent, elle n’a pu donner son feu vert qu’à une quarantaine d’entreprises dans toute l’Italie, “la grande majorité des propositions” reçues par l’Institut “ne répondaient pas aux normes requises” pour les soi-disant “masques chirurgicaux”, c’est-à-dire ceux utilisés par les professionnels de santé . Cela n’exclut pas que ceux qui sont hors norme pour les médecins et les infirmières puissent à la place être distribués au reste de la population.

Sans parler alors appareils de l’étranger distribués aux médecins, mais non éligible: une erreur, cette dernière, qui a laissé Arcuri lui-même, commissaire aux urgences, “aigri”, qui s’occupe des commandes et des accords sur les produits.

Comme si cela ne suffisait pas, ces derniers jours, un autre grain a été ajouté: celui arrivé d’un mauvaise formulation sur l’emballage de 620 mille «masque médical» qu’ils avaient été donné par la Chine à la défense civileet ensuite mis en distribution: sur la boîte il y avait écrit Ffp2 (le plus protecteur et utilisé par les soins de santé en soins intensifs), mais quand les paquets ont été ouverts à l’intérieur, il y avait des masques de matériel.

Pendant ce temps, de grandes quantités de dispositifs de protection de la santé continuent d’arriver de l’étranger: jusqu’à présent – a expliqué le ministre des Affaires étrangères Di Maio – 30 millions de masques, dont 22 millions de Chine.

Sur la table du commissaire aux urgences, le sujet reste donc l’un des plus chauds. Jusqu’à présent, pour les masques, il a été

autorisé des dépenses de 2 milliards et 42 millions ont déjà été réparties, bientôt aussi pour ceux qui travaillent dans le

pharmacies.

En tout cela a été ajouté le spéculation sur les prix des appareils augmente de pair avec les chiffres de la pandémie: pour l’achat du ‘chirurgical’ il est passé d’un prix de 20 centimes à un euro, avec des pointes jusqu’à 5 euros. Vous payez cependant de 16 à 20 euros, en particulier les appareils de protection, tels que Ffp2 et Ffp3.