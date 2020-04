Masques économiques: les propositions

Masques à prix réduit pour faire face à la soi-disant phase 2. Pour éviter les cas de spéculation observés ces dernières semaines, hier l’ordre du Premier ministre, qui porte la signature du commissaire aux urgences Arcuri, fixé pour les masques chirurgicaux “Un prix qui ne peut pas être plus élevé pour chaque unité” que 50 cents nets de taxe sur la valeur ajoutée.

“Dans le but de limiter la propagation du virus COVID-19 limitée à la durée de l’urgence sanitaire, les personnes présentes sur tout le territoire national doivent utiliser protection respiratoire dans des endroits confinés ouverts au public, y compris les moyens de transport et en tout cas en toutes occasions où il n’est pas possible de garantir en permanence le maintien de la distance physique. Les enfants de moins de six ans ne sont pas soumis à l’obligation, ainsi que les sujets présentant des formes de handicap qui ne sont pas compatibles avec l’utilisation continue du masque ou les sujets qui interagissent avec ce qui précède.

Pour la population en général, comme alternative aux masques communautaires, ou masques jetables ou masques lavables, également autoproduits, dans des matériaux multicouches appropriés pour fournir une barrière adéquate et, en même temps, qui garantissent le confort et la respirabilité, une forme et une adhérence adéquates qui permettent de couvrir du menton au dessus du nez.

L’utilisation correcte des masques communautaires s’ajoute à d’autres mesures de protection visant à réduire la contagion (telles que l’éloignement physique et l’hygiène des mains constante et précise) qui restent inchangées et prioritaires “.