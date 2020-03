Mastercard permet les paiements sans contact jusqu’à 50 euros sans avoir à saisir le code PIN

Afin de permettre aux utilisateurs d’interagir plus rapidement et avec moins de friction au point de vente, Mastercard a augmenté la limite de paiement sans contact à 50 euros, contre 25 euros actuellement, sans avoir besoin de saisir un code PIN.

Cet engagement a également été adopté dans 28 autres pays d’Europe, où de nouvelles limites de dépenses ont été mises en place pour donner des facilités aux clients.

“Nous avons été des pionniers dans la compréhension du potentiel des paiements sans contact et en veillant à ce que tous les terminaux de paiement deviennent sans contact à partir du 1er janvier 2020”, a déclaré Milan Gauder, vice-président exécutif de Mastercard, produit et innovation.

Selon une liste de 29 pays, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Estonie, la Pologne et la Finlande ouvrent la voie en adoptant de manière permanente l’augmentation de la limite de paiement sans contact.

Pendant ce temps, les Pays-Bas, Chypre et la Grèce, par exemple, mettent déjà en œuvre des augmentations temporaires pour faciliter l’expérience d’achat des consommateurs dans la situation actuelle marquée par la crise sanitaire provoquée par l’expansion de Covid-19.

La Fondation Bill & Melinda Gates, Wellcome et Mastercard ont engagé jusqu’à 125 millions de dollars (117 millions d’euros) de financement de démarrage pour accélérer la réponse à l’épidémie de COVID-19 en identifiant, évaluant, développant et développant des traitements .

Les partenaires sont déterminés à garantir un accès équitable, y compris la disponibilité des produits dans des environnements à faibles ressources.

L’accélérateur thérapeutique COVID-19 jouera un rôle de catalyseur dans l’accélération et l’évaluation de médicaments et de produits biologiques nouveaux et réutilisés pour traiter les patients atteints de COVID-19 à court terme et d’autres agents pathogènes viraux à long terme.

Actuellement, il n’y a pas d’antiviraux ou d’immunothérapies à large spectre disponibles pour lutter contre les agents pathogènes émergents, et aucun n’est approuvé pour une utilisation dans COVID-19.

La Fondation Gates et Wellcome contribuent chacune jusqu’à 50 millions de dollars (46,2 millions d’euros), et le Mastercard Impact Fund a engagé 25 millions de dollars (23 millions d’euros) pour catalyser les premiers travaux de l’accélérateur. Le financement de la Fondation Gates fait partie de son engagement de 100 millions de dollars (92,5 millions d’euros) à la réponse COVID-19 annoncée le mois dernier.

