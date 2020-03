MatchesFashion lance Responsible Edit – Retail Gazette

The Responsible Edit est un hub pour les marques qui souhaitent amplifier leur engagement à conduire le changement

// MatchesFashion lance son édition responsable – promouvant les marques prenant des décisions réfléchies autour de la conception ou de la production.

// La recherche a montré que près de 70% des clients de MatchesFashion essaient de vivre leur vie de la manière la plus durable possible

Le détaillant de mode en ligne de luxe MatchesFashion a lancé «The Responsible Edit» où les clients peuvent découvrir des marques partageant leur engagement envers des pratiques responsables et éthiques.

L’édition a été créée à partir de la concentration continue des détaillants sur la mise en œuvre et la croissance de leur projet d’enquête responsable interne.

Le point culminant de plus de deux ans de travail avec leur partenaire Eco-Age, l’enquête a été créée dans le but d’éduquer, d’inspirer et de collaborer avec les partenaires de la marque afin de créer un changement positif et une transparence maximale pour une industrie de la mode plus responsable.

“Notre responsabilité est de permettre à nos clients de magasiner la mode qu’ils aiment, d’une manière plus réfléchie”, a déclaré Jess Christie, chef de la marque de MatchesFashion.

«Près de 70% de nos clients disent qu’ils essaient de vivre leur vie le plus durablement possible – une réponse impossible à ignorer»,

“Si vous pensez à cela en termes de responsabilité de notre marque – envers nos clients, nos marques et nos employés, vous pouvez commencer à apporter des changements progressifs.”

Chaque marque a travaillé avec le détaillant pour répondre aux exigences rigoureuses en matière de révision en remplissant l’enquête responsable et en se conformant à toutes les lois légales concernant la durabilité et les pratiques éthiques.

