Matrice énergétique post pandémique; pré-leçons à discuter

Il a été impressionnant de voir comment, face au confinement forcé de millions de personnes dans le monde, la nature a pris une pause au point de parler d’une réduction de la couche d’ozone au pôle, de la présence d’une faune aquatique jamais vue depuis de nombreuses années en Venise, et une diminution drastique de la pollution de l’air dans les grandes villes, entre autres phénomènes positifs intéressants.

Et tout cela se traduit sûrement par une réduction significative de la consommation d’électricité dans le monde. La fermeture de milliers ou de millions d’usines, de centres commerciaux, de restaurants, de cinémas, de centres de divertissement et de bureaux à travers le monde aura certainement un impact majeur sur la distribution électrique, même avec l’augmentation naturelle de la consommation des tarifs intérieurs.

Compte tenu de tout cela, je me demande si la gigantesque consommation mondiale d’énergie était totalement nécessaire, ou si le prix d’une économie lucrative justifiait les dégâts écologiques mondiaux.

Et je ne parle pas du système économique en particulier, les deux pays les plus polluants et les plus énergivores sont les icônes du capitalisme (États-Unis) et du communisme (Chine), c’est-à-dire l’économie mondiale numéro 1 et numéro 2, indépendamment du fait que régit Adam Smith ou Karl Marx.

En déplaçant cela au Mexique, je pense que la leçon (parmi des milliers) que nous allons tirer de cette pandémie est que notre mode de vie doit changer pour toujours et, encore une fois, je ne parle pas d’un merveilleux échec du néolibéralisme ou des merveilles du communisme, je parle qu’il faut repenser la matrice énergétique et la matrice de génération.

