Mazda étudie la technologie pour produire un nouveau biocarburant à base d’algues

Nous avons déjà vu comment certaines marques de voitures recherchent de nouvelles formules permettant de maintenir en conflit les moteurs à combustion. Bien que les hybrides et les véhicules électriques soient l’avenir le plus éloigné, les fabricants apprécient également les carburants synthétiques. Mazda est l’un d’entre eux, plongeant dans un biocarburant à base d’algues.

Dans quelques mois, la livraison des unités de la nouvelle Mazda MX-30 commencera. La marque japonaise lance une nouvelle ère marquée par l’électrification complète de ses modèles, une technologie qui ne sera pas le seul dans l’avenir le plus immédiat d’Hiroshima. Parce que, tout comme ses concurrents, vous ne voulez pas non plus laisser de côté les moteurs à combustion plus traditionnels.

Mazda, comme d’autres fabricants, suppose que l’électrification est là pour rester, mais les moteurs à combustion ont encore une longue vie devant eux, et ils l’ont démontré avec les technologies 48 volts appelées «Mazda M hybride» et le moteur avancé «Skyactiv-X» avec allumage par compression, disponible sur les Mazda3 et Mazda CX-30. Les Japonais ont plusieurs fronts ouverts et l’un d’eux est le développement de un biocarburant liquide à base de microalgues.

Détail du moteur SKYACTIV-X de Mazda, la dernière génération de technologies durables

Un développement à trois, en collaboration avec l’Université d’Hiroshima et le Tokyo Institute of Technology, qu’ils espèrent avoir prêts d’ici 2040 pour réduire autant que possible les émissions. Selon Mazda, l’objectif est réduire les émissions de CO2 de 50% d’ici 2030 et 90% d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 2010, étant donné que les études internes du fabricant indiquent que 95% des modèles vendus en 2030 seront à combustion.

Les microalgues sont génétiquement modifiées, n’ont pas besoin de grandes quantités d’eau pour sa croissance, mais un petite quantité de l’élément liquide mais avec une faible quantité de sel, le seul et principal nutriment. En retour, il offre un point d’éclair élevé, et seulement du dioxyde de carbone pendant la combustion, dans la même proportion qu’ils ont absorbé alors qu’ils ont généré et grandi.

Pour l’instant, la marque japonaise confirme que pas encore prêt pour la production, une phase de travail pour réduire les coûts de transformation et de transformation. Le fabricant n’a pas non plus expliqué si une nouvelle génération de propulseurs ou une refonte complète du Skyactiv seront nécessaires qui les adapte pour travailler avec ce nouveau biocarburant.

