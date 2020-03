Mazda ferme également son usine de Salamanque pour COVID-19

Mazda était l’une des deux usines dans notre pays qui n’avait pas statué sur la fermeture de son usine, située à Guanajuato, jusqu’à hier quand elle a annoncé que dans le cadre de son soutien et de sa préoccupation concernant la pandémie de COVID-19, elle fermerait son usine de Salamanque à partir de demain 25 mars et pour une durée d’environ 10 jours.

Également ajouté dans un communiqué de presse qu’en réponse à de nombreux pays à la propagation mondiale du virus, qui ont mis en place des couvre-feux, des suspensions de commerces de détail et des restrictions sur les activités récréatives entre autres mesures, Mazda a décidé d’ajuster la production de ses dans le monde, compte tenu des difficultés d’achat de pièces, de la baisse des ventes et de l’incertitude des marchés.

Compte tenu de cela, Mazda prévoit de suspendre la production pendant 13 jours et d’opérer des équipes de jour pendant seulement huit jours dans les usines d’Hiroshima et de Hofu les 28 mars et 30 avril.

