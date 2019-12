Mazda vend un demi-million de voitures au Mexique

Mazda fait la fête. Le constructeur automobile a atteint un demi-million d'unités vendues au Mexique et fait état des progrès réalisés dans le remodelage des agences.

Il a également annoncé l'inauguration rapide d'une usine de fabrication et est proche d'un centenaire d'existence, le 30 janvier 2020.

14 ans après son arrivée dans le pays, Mazda a remis les clés de la voiture 500 000 à l'agence Amériques de Guadalajara, à Brenda Magaly Jiménez, qui a pris une Mazda 3 HB de septième génération de couleur 'Hot Metal', qui a été présentée par le propriétaire "comme symbole de gratitude et d'engagement envers la marque".

«Pour Mazda, rien n'est plus important que ses clients. Nous savons que sans eux, cette marque n'existerait pas. C'est un petit moyen de plaire et de réitérer que Nous nous engageons à toujours vous offrir les meilleures expériences grâce à ce que nous savons faire mieux: des voitures fiables et passionnantes, accompagnez-les sur le chemin qu'ils choisissent », a-t-il déclaré Miguel Bareyto, président de Mazda au Mexique.

Le manager était en charge de la remise des clés et des documents à Brenda Magaly lors de la célébration à l'agence Mazda Americas. Cette unité de l'entreprise a vendu 5 mille 300 voitures depuis son ouverture il y a cinq ans.

De plus, celle-ci et les autres agences ont été remodelées dans le cadre des projets de renouvellement d'image de la marque. Pour le moment, les travaux atteignent 70%, mais ils seront terminés l'année prochaine.

Miguel Bareyto a déclaré qu'en février, l'usine de Salamanque, Guanajuato, produira l'unité un million, après six ans de fonctionnement. Il a également annoncé qu'à la mi-2021, l'usine de fabrication sera inaugurée en Alabama, où 150 000 véhicules seront produits.

" Cette année, si tout se passe comme prévu, nous vendrons 60 000 véhicules au Mexique, occupant la septième position du volume des ventes sur le marché national. " Miguel Bareyto Président de Mazda au Mexique

Avec la stratégie Mazda, elle emploiera 10 000 personnes au Mexique, avec 60 distributeurs et un entrepôt de pièces à Salamanque, Guanajuato, a déclaré Bareyto, "bien sûr, une usine de fabrication qui produit Mazda 2, Mazda 3, CV30 et un autre véhicule. de la compétition. "

En revanche, le 30 janvier, la marque aura 100 ans.

«On dit que c'est très facile, mais peu de marques ont atteint 100 ans, et les quelques marques qui ont atteint 100 ans sont japonaises, pour la culture et la livraison qu'elles ont pour les clients, les fascinent, se remettent de tout C'est ce qui a fait de Mazda une entreprise très forte et très robuste ", a déclaré Bareyto.