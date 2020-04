Mazziero Research: en 2020 la dette italienne à plus de 150%

Les incertitudes sur la tendance de l’économie italienne sont encore nombreuses, de sorte que les prévisions sur la tendance de la dette publique élargissent l’éventail des scénarios possibles. Selon l’institut de recherche Recherche Mazziero, spécialisée depuis quelque temps sur la tendance Dette italienne, le scénario de base voit le rapport fin 2020 Dette / PIB supérieur au seuil de 150% (avec un déficit de plus de 5%). Dans ce pire des cas, la dette dépasserait 160% du PIB avec un déficit de plus de 8%.

“Après la baisse sensible du PIB au 1er trimestre, qui se poursuit également au 2ème trimestre, il devrait y avoir une forte reprise au 3ème et 4ème trimestre qui devrait se poursuivre au moins au 1er trimestre 2021”, a commencé le dernière mise à jour de Mazziero Research.

“Bien entendu, la reprise de la production se fera avec une certaine progressivité et avec quelques difficultés dérivant de l’arrêt prolongé “, lit-on plus loin,” les entreprises seront confrontées à divers défis dont l’approvisionnement en composants et matières premières, la reconstitution des stocks et le goulot d’étranglement représenté par la saturation du secteur des transports . Dans le même temps, il est tout à fait plausible que les prix des marchandises et des services de transport augmentent. Il est prématuré de spéculer si ces augmentations auront alors tendance à s’absorber ou à devenir permanentes, récupérant ainsi le faible niveau d’inflation de ces dernières années. “

Le tableau ci-dessous montre les estimations du PIB faites par Mazziero Research, indiquées dans des gammes de valeurs, plutôt que des nombres ponctuels: «en fait, il reste un degré élevé d’incertitude à la fois pour la modification continue des mesures de confinement et pour le déploiement réel des mesures sur le terrain par le gouvernement “, a déclaré l’institut.

L’importance du soutien européen

Recherche Mazziero Il a indiqué que, suite à l’augmentation décisive du poids de la dette italienne, le soutien de nature européenne qui pourrait garantir une maîtrise des taux d’intérêt futurs sera de plus en plus important.

L’impact de coronavirus sur les finances publiques “pourrait à l’avenir faire pression sur les conditions émission de nouvelles obligations d’État“, Écrit Mazziero,” il devient donc crucial de pouvoir accéder à une forme de financement communautaire, même en acceptant une conditionnalité réduite telle qu’une garantie de remboursement en cas de décision d’un État de quitter l’Union monétaire “.