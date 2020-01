Mazziero Research: endettement stable à 2,450 milliards, puis baisse traditionnelle de fin d’année

7 janvier 2020, par Alessandra Caparello

La dette publique a légèrement augmenté en octobre 2019, se positionnant à 2,447 milliards. Une certaine stabilité est attendue pour novembre 2 450 milliards, tandis que la forte baisse sera de 2 420 milliards en décembre. Il s’agit de l’estimation de Mazziero Research dans l’attente du montant officiel de la dette qui sera publié le 15 janvier 2020.

Dette publique: estimations de Mazziero Research

La dette – souligne Mazziero – recommencera à croître vigoureusement en début d’année et jusqu’en juin, il s’élèvera entre 2 471 et 2 498 milliards de lires.

Le tableau suivant présente un données officielles de la ligne rouge publié par la Banque d’Italie, et continue en gris avec les valeurs estimées par Mazziero Research.

Ainsi Mazziero Research estime une dette publique de 2450 milliards (stable) en novembre 2019, avec un intervalle de confiance à 95% entre 2445 et 2455 milliards (le chiffre officiel sera publié le 15 janvier 2020), à 2420 milliards (forte baisse) en décembre. 2019, avec un intervalle de confiance à 95% entre 2,412 et 2,428 milliards (le chiffre officiel sera publié le: 14 février 2020 et pourrait montrer un écart plus important par rapport aux estimations en raison des ajustements comptables de fin d’année).

En juin 2010, cependant, Mazziero Research estime une dette comprise entre 2 471 et 2 498 milliards, avec un intervalle de confiance de 95% (le chiffre officiel sera publié le 14 août 2020).

Les charges d’intérêts brutes et nettes

en ce qui concerne les dépenses d’intérêt brutes de janvier à octobre, cela représente 56,4 milliards, tandis que l’estimation du Mazziero Research est pour les dépenses brutes à la fin de l’année à 69,1 milliards.

Les dépenses nettes d’intérêts de janvier à septembre se sont élevées à 46,0 milliards, tandis que l’estimation de Mazziero Research est de 60,2 milliards de dépenses nettes à la fin de l’année.

