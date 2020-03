Mazziero Research, l’Italie en récession en 2020: entre 2,5 et 3% du PIB en fumée

9 mars 2020, par Alberto Battaglia

Le resserrement des mesures visant à contenir la contagion-coronavirus en Italie a clairement montré que, dans cette crise, la sécurité sanitaire aura la priorité sur tout, y compris les évaluations économiques. La fermeture dans la zone rouge de certaines des zones les plus productives du pays coûtera, au cours des deux premiers trimestres de l’année, un fort contrecoup, qui ne pourra être récupéré que dans la dernière partie de l’année et en 2021.

Telle est la prédiction de l’institut de recherche indépendant Recherche Mazziero.

“Les valeurs du PIB trimestriel restent négatives pour les 1er et 2ème trimestres” et confirment “la récession technique pour au moins tout le premier semestre 2020. Au 3ème trimestre, on devrait déjà voir une reprise qui pourrait amener la PIB trimestriel positif; au lieu de cela, une forte reprise aura lieu au quatrième trimestre qui durera également au cours des premiers mois de 2021 “.

Dans cette deuxième phase de l’année, la reprise sera “due à une normalisation du travail et de la consommation, ainsi qu’à une reprise des stocks industriels. Le choc de l’offre et de la demande amènera les entreprises à repenser bon nombre des processus qui ont fait preuve de criticité pendant la période de crise, en particulier la chaîne d’approvisionnement “.

Malgré la reprise attendue au second semestre, le PIB italien du complexe 2020 devrait baisser de 2,5 à 3%.

L’évolution de la dette publique

Prévisions de la dette publique italienne pour Recherche Mazziero ils n’intègrent pas encore les effets de l’infection à coronavirus et les mesures fiscales connexes pour lutter contre la crise. Pour le moment, l’estimation pour janvier 2020 montre la dette à 2 449 milliards (une forte augmentation par rapport à décembre). Le chiffre officiel sera publié le 16 mars.

Quant à l’estimation en juin 2020, l’institut de recherche prévoit un niveau d’endettement compris entre 2 472 et 2 489 milliards (les données officielles seront connues le 14 août 2020).

Mazziero Research souligne cependant que “la dette publique est soumise à de nouvelles augmentations compte tenu des mesures qui seront mises en place pour soutenir l’économie”.

