McColl va fermer plus de 300 magasins

McColl’s a annoncé son intention de fermer 330 magasins au cours des trois à quatre prochaines années alors qu’elle cherche à concentrer ses activités sur le marché de la commodité alimentaire.

Le détaillant exploite actuellement 1430 magasins, ayant fermé 120 marchands de journaux et de petits dépanneurs l’an dernier.

Dans le cadre d’un «programme de changement stratégique» plus large visant à améliorer les performances, le chef de la direction, Jonathan Miller, a déclaré que McColl chercherait à réduire sa succession à une «taille optimale» de 1100, après les résultats annuels du groupe plus tôt cette semaine.

McColl’s a affiché une baisse de ses bénéfices et de ses ventes dans ses résultats préliminaires pour l’année entière, ce qui est attribuable à son programme d’optimisation des magasins et à des conditions de marché plus souples.

Pour la période annuelle se terminant le 24 novembre, le chiffre d’affaires total de McColl a baissé de 1,8% en glissement annuel pour atteindre 1,22 milliard de livres sterling, reflétant les fermetures et les désinvestissements de magasins dans le cadre d’un programme d’optimisation des magasins.

Le détaillant vise à réduire sa chaîne de marchands de journaux au profit de magasins plus grands et axés sur la commodité qui répondent mieux aux besoins des attitudes changeantes des consommateurs.

Selon McColl, 2020 sera une «année de transition» dans la mise en œuvre de son programme d’amélioration.

Un porte-parole de McColl a déclaré à Retail Gazette: “À moyen terme, en raison de nouveaux désinvestissements et nets d’acquisitions futures, nous prévoyons une succession optimisée d’environ 1 100 magasins plus grands et plus axés sur les dépanneurs.”

