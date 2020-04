McLaren 765LT maintenant disponible dans certains marchés

La McLaren 765LT est déjà vendue sur certains marchés, comme aux États-Unis, où elle est disponible à partir de 358 000 $. Ce prix ne l’éloigne pas trop des versions régulières de la McLaren 720S, d’autant plus que la société britannique s’assure que le modèle dispose d’environ 50 000 $ en éléments optionnels en standard.

Chez McLaren 765LT, il est le dernier membre d’une famille de modèles exclusifs de la signature de Woking. Ceux-ci sont les variantes les plus radicales de leurs gammes respectives, équipé d’une configuration de châssis légère et des spécifications les plus puissantes de leur mécanique respective.

Il n’est donc pas surprenant que la firme britannique ait décidé de baptiser ces versions de l’acronyme LT, qui signifie l’expression “ Long Tail ” qui est née avec les variantes de compétition les plus puissantes de la McLaren F1 classique. Cette variante a été la plus grande évolution de la version compétition du modèle, développée en 1996 pour participer au Championnat FIA GT et en plus d’une série de modifications mécaniques et de châssis, il se distinguait par son arrière plus longd’où le nom de «longue queue» ou longue queue. Développé spécifiquement pour essayer d’obtenir une plus grande stabilité à haute vitesse.

Nouvelle version plus puissante de la gamme.

La nouvelle McLaren 765LT est donc la version allégée et motorisée de la McLaren 720S, nous parlons donc du modèle qui couronne la gamme McLaren Super Series.

Il a été introduit il y a quelques semaines à peine et contient tous les ingrédients des versions LT. Comme c’est le cas avec une configuration de rack révisée, avec améliorations de l’équipement de freinage et de suspension, nouvelles spécifications moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant désormais 765 chevaux, en plus d’un chapitre aérodynamique révisé. À l’avant, nous trouvons un nouveau séparateur inférieur avec des ailettes des deux côtés et à l’arrière un spoiler plus grand, ce qui le rend digne de la désignation “ Long Tail ”.

À l’heure actuelle, cette version dispose déjà d’un configurateur en ligne sur tous les marchés où la marque est présente, bien que ses prix n’aient pas été révélés jusqu’à présent. Les États-Unis ont été le premier marché où le prix de la variante de base a été confirmé, où il est disponible à partir de 358 000 $. A titre de comparaison, les différents niveaux de finition de la McLaren 720S sont d’environ 300 000 $ sur ce même marché, bien que la firme britannique assure que la nouvelle version Il a environ 50 000 $ en équipement en option par rapport au 720S. Comme par exemple le package carbone extérieur radical, qui comprend les différentes ailettes et saillies extérieures, ou les jantes en aluminium avec des boulons en magnésium, pour ne nommer que quelques-uns des délices techniques de cette version.

