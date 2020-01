McLaren GT, supercar de voyage

Grand confort et performances excitantes: un nouveau mélange caractérise la nouvelle voiture de sport anglaise

Proposé par Motori.it

la McLaren GT réécrit les règles de la Gran Turismo haute performance moderne: la carrosserie en fibre de carbone est l’excellente carte de visite de cette voiture de sport, qui offre une capacité de charge unique pour sa catégorie, dans un parfait mélange de performance et de confort. Cette voiture est idéale pour voyager dans le confort, parmi les accessoires en effet il y a un ensemble de valises composé de porte-vêtements, sac de week-end, chariot de cabine et sac de golf.

Le cœur battant de la McLaren GT est un moteur V8 4.0 biturbo monté en position centrale longitudinale, capable de délivrer une puissance maximale de 620 ch à 7500 tr / min et un couple maximal de 630 Nm entre 5500 et 6500 tr / min (avec 95% du couple déjà disponible à 3000 tr / min.) Le rapport poids / puissance est de 450 CV par tonne (2,46 CV / kg), résultat obtenu grâce à l’adoption de la carrosserie en carbone et de la carrosserie avec des panneaux en aluminium.

Il n’est donc pas étonnant que cette voiture parvienne à parcourir les 0-200 km / h en seulement 9 secondes, atteignant une vitesse maximale de 326 km / h.

Une transmission SSG automatique séquentielle à sept rapports, connectée à la traction arrière, transfère la puissance au sol. La suspension à double bras oscillant, en aluminium léger, est associée à des amortisseurs hydrauliques équipés d’une commande d’amortissement électronique.

Grâce à des capteurs spéciaux capables de lire la route, les suspensions peuvent interpréter les besoins de conduite en adaptant l’attitude en seulement deux millisecondes. Il existe trois modes de conduite disponibles, avec la piste la plus extrême conçue pour être utilisée sur la piste.

Sportif mais toujours élégant, la GT est plus longue que tout autre modèle McLaren Sports ou Super Series et adopte des roues en alliage noir poli à 15 rayons en diamant et un toit panoramique en verre électrochromique. Ses lignes élancées suivent les principes aérodynamiques qui caractérisent toutes les voitures de la maison.

La largeur et la structure de la voiture sont soulignées à l’avant par la caractéristique “ ligne de tête de marteau ”, tandis qu’à l’arrière, la présence d’une aile fixe, d’un grand diffuseur et d’importants tuyaux d’échappement rappellent que c’est toujours le cas. une supercar. L’habitacle est spacieux, avec un compartiment à bagages intérieur et arrière en cuir et des commandes en aluminium brossé et moleté.

Le cadre monocoque il est équipé d’une structure en fibre de carbone qui a permis de créer un coffre à bagages de 420 litres sous le hayon vitré. La hauteur réduite du moteur et le positionnement du système d’échappement ont permis d’optimiser le volume, la forme et l’utilisation du compartiment dans lequel deux paires de skis de 185 cm peuvent être rangés de manière pratique, en plus des bagages. Avec les 150 litres supplémentaires disponibles dans le compartiment avant, la nouvelle McLaren GT offre une capacité de charge totale de 570 litres.

En plus de la version «standard», offert sur le marché italien à partir de 203 000 euros, deux autres modèles sont disponibles – Pioneer et Luxe – ainsi que les options proposées par McLaren Special Operations (MSO) pour introduire des améliorations internes et externes. Ceux-ci incluent des composants en fibre de carbone encore plus légers et 14 teintes de peinture définies par MSO, qui sont ajoutées à la gamme de 16 couleurs actuellement disponibles.