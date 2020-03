Mediapro facture 1817 millions en 2019

Le groupe Mediapro a clôturé l’exercice 2019 avec un chiffre d’affaires de 1817 millions d’euros, 7,5% de moins qu’en 2018, en raison des effets des modifications de facturation de certains droits audiovisuels et de la résiliation du contrat de droits LaLiga en Espagne.

La société a enregistré un Ebitda ajusté de 224 millions d’euros, contre 222 millions l’année précédente, a annoncé vendredi Mediapro dans un communiqué. Le groupe a investi 80 millions d’euros pour consolider son expansion internationale et son activité sur tous les marchés de ses différents métiers.

L’entreprise a décidé de répartir 2% du capital entre ses dirigeants, formés uniquement d’hommes, si certains objectifs financiers sont atteints avant de sauter au sol

En mars de cette année, il a lancé The Mediapro Studio, qui a lancé en 2019 37 productions en Espagne, en Italie, en Finlande, au Mexique, en Colombie, en Argentine et au Chili et a incorporé El Terrat.

Au cours de la saison 2018-2019, les chaînes espagnoles ont diffusé 10 501 heures produites par The Mediapro Studio, avec un cumul de plus de 43 millions de téléspectateurs.

La société a réalisé une couverture audiovisuelle des Jeux panaméricains, qui a impliqué le déploiement de plus de 700 professionnels du Groupe au Pérou pour couvrir 17 jours de compétition avec 1000 heures de production en direct pour 33 opérateurs dans 41 pays.

L’acquisition des droits de la Ligue canadienne depuis 10 ans et de l’équipe nationale canadienne ont été, avec les droits internationaux de l’équipe nationale chilienne et ceux de la télévision payante au Chili, les opérations les plus pertinentes clôturées en droits audiovisuels.

En 2019, le Groupe a finalisé son bouquet de droits en France avec l’acquisition de 260 matches par saison de la Ligue Europa et de la Ligue de Conférence Uefa Europa, et a également acquis les droits de la Coupe du Monde du Qatar en 2022 et des éliminatoires Conmebol et la Concacaf.

Le Groupe Mediapro, à travers sa société LVP, est arrivé en Équateur et étend sa position hégémonique en Amérique latine dans le secteur eSports. La plus grande organisation d’eSports en langue espagnole au monde exploitera la Volcano Discover League, la nouvelle ligue nationale League of Legends du pays.

