Mef: le revenu moyen déclaré passe à 21 660 euros

Les contribuables qui déclarent des revenus à l’impôt augmentent et le imontant moyen total.

Ainsi, le ministère de l’Économie et des Finances en publiant des données sur les déclarations de revenus des particuliers (IRPEF) et les déclarations de TVA pour l’année fiscale 2018. Environ 41,4 millions de contribuables ont rempli la déclaration de revenus, directement via la présentation des formulaires de déclaration “Revenu individuel et “730”, ou indirectement par la déclaration des agents de retenue (Single Certification – CU), soit une augmentation d’environ 162 000 sujets (+ 0,4%) par rapport à l’année précédente.

Revenu total à 21600 euros

Le revenu total déclaré total s’élève à environ 880 milliards d’euros (+42 milliards par rapport à l’année précédente, + 5%) pour une valeur moyenne de 21 660 euros, soit une augmentation de 4,8% par rapport au revenu total déclaré moyen de l’année précédent. L’augmentation du revenu global – dit le MEF – est due à l’augmentation des revenus de pension, des employés et des indépendants.

Les travailleurs indépendants gagnent plus que les entrepreneurs

Les revenus d’employés et de pensions représentent environ 82% du total des revenus déclarés, plus précisément, les revenus de pensions représentent 29% du total des revenus. Le revenu moyen le plus élevé est celui des indépendants, égal à 46 240 euros, tandis que le revenu moyen déclaré par les entrepreneurs (entreprises individuelles) est égal à 20 940 euros. Le revenu moyen déclaré des salariés est de 20 820 €, celui des retraités de 17 870 €.

Enfin, les données montrent que l’impôt sur le revenu net est égal à une moyenne de 5 270 euros et est déclaré par environ 31,2 millions de sujets, soit environ 75% du total des contribuables.